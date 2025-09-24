El ‘streamer’ español Kelton D la lía en Japón: empuja a un anciano en un tren en pleno directo

Cada vez son más los creadores de contenido que se animan a viajar al extranjero con el fin de conocer nuevas culturas pero, sobre todo, para poder generar contenido en redes sociales. Una nueva tendencia que está siendo objeto de numerosas críticas, sobre todo en Japón. Recordemos que se trata de un país donde las normas de respeto y de convivencia se llevan a rajatabla, por lo que no toleran que se cometa ninguna falta de respeto, por mínima que sea. Un claro ejemplo lo encontramos en lo sucedido en un directo que ha realizado el streamer español Kelton D. El creador de contenido decidió viajar junto a sus amigos para poder cumplir un sorprendente reto, como es el de recorrer Japón en 30 días con 100 euros de presupuesto. Con cada episodio no solamente iba generando más visualizaciones, sino también más críticas. Entre otras cuestiones, por ciertas actitudes que estaba teniendo.

Hasta tal punto, que se ha convertido en un claro ejemplo de lo que se conoce como «turismo invasivo», sobre todo si hablamos de Japón. Los habitantes de este país están cada vez más hartos de los creadores de contenido que deciden visitarles sin tener en cuenta las normas sociales que prevalecen, generando muchísimas tensiones entre ellos. Pero, ¿qué ha sucedido para que se haya formado tal revuelo? Todo comenzó cuando Kelton D se encontraba haciendo un directo desde un tren de Fukuoka. En un momento dado, un hombre de avanzada edad se acercó a él para decirle que respetase las normas y dejase de molestar. Al parecer, el joven no solamente estaba haciendo mucho ruido –algo que genera mucha molestia en este país, donde el silencio suele reinar en su día a día– sino que estaba ocupando un asiento reservado para personas mayores y embarazadas. De ahí el toque de atención que le estaba dando el hombre.

Lejos de entrar en razón y entender a qué se refería, Kelton D reaccionó de la peor de las maneras: empujó al anciano hasta en dos ocasiones. Una imagen que no ha tardado en hacerse viral no solamente en Japón, sino también en el resto del mundo. Debido al revuelo ocasionado, el streamer español se disculpó públicamente. Poco después, se mostró decidido a eliminar sus perfiles en redes sociales.

Eso sí, antes de hacerlo, quiso compartir un vídeo en el que explicaba las razones por las que reaccionó de esa manera. Según su versión, fue una respuesta a una «intimidación previa» y que actuó en defensa propia: «Admito que mi comportamiento con esta persona no fue el más correcto y me disculpo, pero prometo que fue para defenderme de la constante intimidación que recibía», expresó.

Se negó a generalizar, compartiendo cómo estaba siendo su experiencia en Japón: «La gente es muy respetuosa y amable, y siempre muy hospitalaria y tranquila, pero, por desgracia, tuve que vivir esta experiencia viajando en tren en Fukuoka». Además, volvió a incidir en que actuó en defensa propia: «Tanto la persona como yo actuamos mal. El señor, por ser grosero conmigo e intentar golpearme tres veces seguidas, y yo, por empujarlo».

Pero no todo queda ahí, puesto que, a pesar de sus explicaciones, la plataforma de streaming Kick ha decidido banear a Kelton D. Todo ello mientras este incidente sucede estando vigente una norma en los trenes de la compañía Hankyu: está prohibido grabar o hacer fotografías si no cuentas con un permiso previo. A excepción, claro está, de que se trate de unas imágenes o vídeos para uso personal. ¡Se puede haber metido en un buen lío!