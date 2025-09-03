No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 2 de septiembre, en la nueva entrega de First Dates, los espectadores pudieron conocer a Pablo, un dibujante de cristales de 89 años que llegaba desde Madrid. Entre otras cuestiones, reconoció haber estado 64 años casado con su mujer. Algo que fascinó a Carlos Sobera: «Eres hombre de una sola mujer». El soltero acabó negando con la cabeza: «He tenido muchas amantes». Su objetivo en First Dates era encontrar a una mujer que fuese más joven que él: «De 70 o 73 años me encanta».

Eso sí, aclaró: «Siempre y cuando esté de buen ver, que no lleve la garrotita como yo». Su cita para esa noche era Josefina, una limpiadora que llegaba desde Madrid y se definía como una mujer «moderna y antigua». Además, desvela que no quiere dar a conocer su edad por «el decir de la gente»: «Me pueden decir que, con esa edad, qué hago aquí». La primera impresión de ambos no fue, para nada, positiva. «No me ha gustado nada», confesó Pablo ante las cámaras del equipo de First Dates. Ella fue mucho más allá: «Tiene el pelo muy ligerito y el sombrero lo disimula». Después de intercambiar unas primeras palabras, Carlos Sobera acompañó a la pareja hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Lo que nadie esperaba es que, antes de llegar a ese lugar, Pablo iba a aprovechar para intentar ligar con otra comensal.

«Veo a las chicas jóvenes y se me van los ojos», reconoció. Durante la charla, la primera diferencia no tardó en salir a la luz. Y es que, aunque los dos vivían en Madrid, la distancia que había entre Puente de Vallecas y Móstoles fue la excusa perfecta de Pablo para dar por fracasada esta cita. Pero la realidad iba más allá.

«No me ha gustado nada. ¡Es fea, fea, fea!», exclamó. La soltera, por su parte, hizo otra confesión ante las cámaras del equipo de First Dates: «Yo me veo más guapa y más graciosa que él». Por si fuera poco, la comensal se quedó descolocada después de que Pablo confesase lo siguiente: «Yo no hago nada, porque tengo tres mujeres que me atienden».

«Que venga a una cosa de estas y me diga eso… Yo no he dicho que estoy rodeada de hombres, y eso que se me han insinuado hasta jóvenes», expresó. Por si fuera poco, la soltera desveló que no contaba con un amplio historial amoroso y que jamás había sido infiel a su marido: «Siempre he sido muy reacia a los hombres y una esclava del trabajo». Algo que horrorizó al soltero: «No tiene presencia ni tiene espíritu para conquistar».

En la decisión final, los dos tuvieron muy claro que no querían verse fuera del restaurante más famoso de la televisión. «No he estado conforme con la cita», espetó el comensal, por lo que ella no tardó en responder: «Me has dicho que estás rodeado de mujeres». Él lo aclaró: «Yo he dicho que tengo tres personas que me cuidan». Finalmente, se marcharon por caminos separados.