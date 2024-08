No es ningún secreto que First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los comensales que acuden al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de encontrar a su media naranja.

Dos de los protagonistas de una de las últimas entregas emitidas han sido Irene y Xavi. Éste decidió acudir al programa presentado por Carlos Sobera para tratar de encontrar una mujer para poder compartir su vida junto a ella. El comensal, de 36 años, reconoció que a lo largo de su vida no había tenido mucha suerte en el amor.

En cuanto a Irene, llegó a First Dates definiéndose como nada más y nada menos que una «cateta de Beverly Hills». Y añadió: «He venido a Madrid y llevo dos noches sin dormir». Por si fuera poco, la comensal reconoció que vive con miedo a lo desconocido, por lo que le produce muchísimo respeto estar en una ciudad tan enorme.

Nada más verse, la primera impresión de los dos solteros fue bastante buena. Los dos se dieron cuenta de que vivían bastante cerca y que, además, eran auténticos apasionados del cine. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que Xavi reconoció que jamás había llegado a tener una pareja estable, algo que extrañó muchísimo a su cita.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

«Es un poco sospechoso el tema de que nunca haya tenido pareja. Será algo rarillo en algún aspecto», intuyó. Tras haber tenido esta charla durante su cena, Irene se sinceró con el equipo de First Dates respecto a su vida amorosa. Es entonces cuando desveló que llevaba muchos años sin pareja pero que su última relación sexual fue hace tres meses.

Así pues, reconoció cuál es su grave problema: «Si foll* me enamoro, y luego depresión». La cita siguió su curso y Xavi confesó a su cita que viajar es algo así como una obligación, mientras que Irene prefiere la lectura a la hora de vivir nuevas experiencias o, incluso, llegar a conocer otras culturas.

En la decisión final, los espectadores de First Dates tenían serias dudas si los solteros iban a darse la oportunidad de coincidir en una segunda cita o, por el contrario, todo iba a quedar ahí. Xavi sí que quiso seguir conociendo a la de Sabadell, pero ésta no estuvo de acuerdo. Al tratar de justificar su respuesta, Irene reconoció que «lo he visto muy parado» y que le faltó «chispa». Por lo tanto, ¡el amor no triunfó!