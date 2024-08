Carlos Sobera deja sin palabras a un soltero de ‘First Dates’: «¿Eso se traduce en que eres un pesado?»

Arranca el mes de agosto y en First Dates lo hacen de la mejor manera que saben hacer: con nuevos solteros. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la opción favorita de muchas personas a la hora de encontrar a la persona adecuada con la que tener una cita. Por ello, no es de extrañar que participantes como Pedro hayan querido vivir la experiencia de primera mano.

El madrileño de 30 años llegaba al local muy decidido y con ganas. Pero, fue su peculiar color de pelo lo que dejó sorprendido al presentador del formato. De esta manera, el participante comenzó a hablar con el comunicador vasco y le contó que era muy enamoradizo y bastante intenso.

«¿Eso se traduce en que eres un pesado?», le preguntó Carlos Sobera. Una cuestión que dejó en shock al comensal. «No, no tanto, yo lo doy todo de primeras. Soy muy romántico y el romanticismo está de capa caída», le respondió. Su objetivo es encontrar a un chico con responsabilidad afectiva y con ganas de vivir la vida. ¿Será su cita de First Dates el indicado?

Fue entonces cuando el equipo de Cuatro le presentó al hombre que sería su cita: Alejandro. Un primer encuentro donde el soltero se quedó un poco impactado por el color de pelo del madrileño. «Al verle dije: ‘hay que cambiarle el pelo’», comentó en uno de los totales.

A pesar de ello, la pareja de solteros aceptó seguir conociéndose en la mesa del restaurante. Un intercambio de palabras donde ambos comenzaban hablando de su decisión de presentarse a First Dates. «No me arrepiento para nada, lo estamos pasando muy bien», dijo Alejandro.

Alejandro en First Dates: «En Madrid hay demasiado mercado, mucha promiscuidad»

«Yo soy muy tímido, no tengo mucha confianza en mí. Llevo años trabajando en mi autoestima», comentó Pedro. El siguiente tema en salir a la luz fue el relacionado con las relaciones sentimentales pasadas, momento en el que el soltero le contó que nunca había tenido un romance largo.

«Es típico aquí en Madrid», opinó Alejandro. «¿Por qué?», preguntaba extrañado el madrileño. «En Madrid hay demasiado mercado, mucha promiscuidad», explicaba el venezolano. «Intuyo que no lo eres», replicaba Pedro. Asimismo, los participantes coincidieron en que, actualmente, nadie está dispuesto a generar vínculos con otras personas.

Por ello, el madrileño realizó una pequeña apreciación. «Creo que puede darme lo que otras personas no me han dado hasta ahora», comentó, tras explicarle que no había tenido suerte con sus ex parejas. «Congeniamos en muchos aspectos, pero creo que tiene que sanar muchas heridas», confesó Alejandro al equipo de Carlos Sobera.

Posteriormente, y antes de dar su veredicto final, la pareja de solteros se trasladó hasta el reservado. Allí, ambos tuvieron la oportunidad de vivir un apasionado encuentro que acabó en beso. Eso sí, esto no influyó demasiado en la decisión de Alejandro. Pues, mientras Pedro aceptaba seguir conociendo a su cita, el venezolano se negó porque «ambos necesitaban sanar sus heridas».