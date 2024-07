Una soltera de ‘First Dates’ impacta por su requisito: «Si la tiene grande y no la sabe usar…»

First Dates continúa su travesía por Cuatro. El popular programa de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la opción ideal de muchos solteros a la hora de conocer a nuevas personas. Un encuentro televisivo donde dos participantes viven una primera cita tras haber realizado un test de compatibilidad previo.

De esta manera, los espectadores de la cadena han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Maite, una joven de 20 años, originaria de Cáceres, que tiene muy claro el tipo de hombre que quiere en su vida. Por ello, no ha dudado dos veces en vivir la experiencia del programa de primera mano.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

«(Quiero) un chico que sea sincero, que tenga las cosas claras y que no la tenga muy pequeña. Si la tiene grande y no la sabe usar, tampoco le vale de mucho», le dijo al presentador del formato. Unos requisitos con los que dejó al comunicador vasco sin palabras.

Minutos después llegó Robin, un joven de 22 años. Pero, ya desde el primer momento, Maite tuvo claro que su cita no era el prototipo de hombre que andaba buscando. «Creo que la tiene normalita, no grande», comentó al equipo de Cuatro. Asimismo, y a pesar de esta primera toma de contacto agridulce, ambos se trasladaron hasta la mesa del restaurante para tener más intimidad.

Con el objetivo de conocerse mejor, la pareja de solteros comenzó a hablar de todo tipo de temas para saber si compartían algún gusto o afición en común. De esta manera, Robin le contó a Maite que buscaba a alguien con quien tener una relación a distancia.

«No quiero a alguien para estar todos los días», le dijo el joven. Unas palabras que no le hicieron nada de gracia a la comensal. «Creo que en pareja es un pasota, no acaba de comprometerse», comentó ella a las cámaras. Una serie de situaciones que ya hacían presagiar cómo iba a ser el final de la cita.

Asimismo, otro comentario de Robin que no le gustó nada a Maite tuvo lugar cuando le explicó que estaba estudiando para ser quiromasajista. «¿Masajes en todo el cuerpo? ¿También haces masajes manuales?», le preguntó el soltero con curiosidad. «Las fisioterapeutas y quiromasajistas tienen muchos problemas con esto. Eso no se hace», comentó Maite.

«No hago masajes con final feliz», le aclaró ella. Posteriormente, la soltera le preguntó por su vida sexual y lo hizo sin filtros. «¿Has estado con chicos?», le cuestionó. Ante la negativa de Robin, ella fue honesta y le contó que hacía cositas con sus amigos y que había hecho las dos combinaciones posibles de tríos.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Robin sintió que había compartido una conexión con la soltera. Por ello, no dudó en decir «sí» a una segunda cita juntos. Pero, y para su mala fortuna, Maite no opinó lo mismo. La joven le explicó que se había sentido incómoda cuando sus miradas se cruzaban y que solo podían ser amigos.