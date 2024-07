Encontrar el amor después de experimentar varios fracasos sentimentales no es una tarea fácil, pero los participantes de First Dates han dejado claro que están dispuestos a seguir intentándolo. De hecho, uno de los que ha decidido ir a por todas es Josep, un soltero de 49 años de Lleida.

«Me gustan las mujeres que sean como una Barbie, a todos los hombres les gustan, no nos tenemos que engañar. Pero si la persona es inteligente, es más importante que el físico», comentó en su presentación. Fue el primero en llegar al local de Cuatro, por lo que fue recibido por Carlos Sobera.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

«¿Qué hace un catalán en el centro de España? Buscar el amor, que no tiene fronteras», le dijo el agricultor al presentador del formato. «Quiero una compañera para compartir el resto de mi vida», le pidió. Fue entonces cuando, minutos después, llegó Gloria al restaurante del amor.

La soltera de de 48 años también es originaria de Barcelona y se presentó en el formato dejando claro que es una mujer con mucho carácter. «Quiero a un tío limpio, que se limpie el culo cada día, que se lave, se afeite y le limpie la boca cada día», comentó en su presentación.

En el ámbito amoroso no ha tenido gratas experiencias, pero esta situación le ha ayudado a saber lo que quiere y lo que no en su vida. «En la vida me han engañado mucho y me he ido poniendo barreras», confesó al equipo de Cuatro. Así pues, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, el programa le presentó a Josep, su cita.

La primera impresión entre la pareja de solteros no fue la esperada, pues ambos no tuvieron ningún tipo de atracción instantánea. «Me ha dado repelús porque lo he visto muy parado», confesó Gloria con disgusto. Pero, el agricultor no se quedó atrás. «Pensaba que nos poníamos a discutir nada más llegar», dijo él.

Gloria en First Dates sobre su cita: «Al entrar se me ha bajado todo, no quería ni mirarlo…»

A pesar de todo, los participantes aceptaron trasladarse hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, y sin esperar demasiado, la soltera sacó a la palestra el tema de la fidelidad y si era seguidor de ella. «Si voy a dejar de ser fiel, te lo diré, igual que tú», le respondió el catalán.

Respecto a amores pasados, Josep le explicó que solamente había estado con la madre de sus dos hijos a lo largo de su vida. Un romance que duró 12 años, 10 de ellos casado, pero que llegó a su final. Gloria, por su parte, le contó que tenía una hija, pero el padre «no quiso saber nada».

Parece ser que hablar en el restaurante del amor, a pesar de la primera impresión, les ayudó a cambiar de percepción a los solteros. «Al entrar se me ha bajado todo, no quería ni mirarlo, pero poco a poco he empezado a ver un poco de Josep y no he visto esa persona del principio», confesó la comensal.

Por ello, en la decisión final de First Dates lo tuvieron claro. «Me ha gustado, me cae bien. Somos catalanes y parece que conectamos», dijo Gloria. Unas palabras con las que dejaba la puerta abierta a tener una segunda cita con Josep. «Me gustaría ir conociéndola, nunca se sabe. No digo que no porque es muy similar a mí y nos tendríamos que conocer más», dijo él a modo de conclusión.