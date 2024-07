Carlos Sobera pone en apuros a un soltero de ‘First Dates’ tras conocer a su cita: «¿No te ha gustado?»

Carlos Sobera y su equipo de First Dates continúan recibiendo a sus nuevos solteros, también en verano. El popular show de citas de Cuatro dio la bienvenida, recientemente, a Julio, un gestor de compras de 25 años, afincado en Salamanca, que tiene muchas ganas de encontrar el amor.

En su presentación señaló que le encanta ir al gimnasio, la naturaleza y hacer lomo como tradición familiar. De hecho, no dudó dos veces en traerle un poco de lomo a la mujer que se convertiría en su cita. Por otro lado, y respecto a su cita, el participante se sinceró y confesó que le gustaría conocer a una chica alta, decidida e independiente.

Minutos después llegó Álex, una zamorana de 25 años, que se presentó como una mujer muy pasional y racional. A nivel de gustos, la participante afirmó que le encanta el canto, la danza aérea, hacer fotografía y confeccionar su propia ropa.

La primera impresión entre la pareja de solteros no fue mala. Julio no pudo evitar mostrar su encanto al conocer a su cita. «Guapa, ojazos, muy buen color de pelo y alta, ahí lo habéis clavado», comentó al equipo de Cuatro. Pero, lo que jamás se imaginó el joven fue lo que le diría Carlos Sobera.

«¿No te ha gustado la chica? Como no le das el lomo», le preguntó el comunicador vasco. Un momento de ‘tierra trágame’ que el soltero intentó esquivar de la mejor manera que pudo. «Es que es de Zamora», replicaba él. «Experta en lomos y embutidos», le dijo el presentador entre risas.

Álex no entendía nada de lo que estaba sucediendo, por lo que su cara de confusión lo decía todo. «Me he perdido un poco», comentaba la joven un poco incómoda. Carlos Sobera les propuso degustar el lomo en la mesa del restaurante, un consejo que siguieron al pie de la letra.

«Ha sido un detalle muy bonito porque es algo que hace él y además soy muy fan del lomo, me ha gustado», comentaba la soltera. Pero, las diferencias entre la pareja de solteros no tardaron demasiado en salir a la luz. Pues, Julio es un chico muy de pueblo, algo que no va mucho con Álex.

La decisión final de Julio y Álex en First Dates

«Me gusta la vida tranquila, pero la vida del pueblo es una rutina demasiado rutina», sentenciaba ella. Las diferencias entre ambos eran muchas, pero lograron coincidir en su iniciativa a la hora de comenzar nuevos retos o su historial amoroso.

Álex le comentó a Julio que su última relación había terminado hace relativamente poco y que aún mantenía el contacto con su ex pareja. Un pequeño dato que al soltero no le hizo mucha gracia. «Tampoco es un red flag, pero donde hubo fuego, cenizas quedan», comentaba en uno de los totales.

La falta de chispa y sus muchas diferencias fueron detonadoras para Álex. Por ello, la soltera no dudó en rechazar a Julio en la decisión final de First Dates. «Me hubiera gustado que tuviese más inquietudes y un poco más de picardía», comentó la joven a modo de conclusión.