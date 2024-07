Encontrar a tu media naranja no es fácil, pero programas como First Dates están dispuestos a ayudar en todo lo posible a sus participantes. El popular show de citas a ciegas de Cuatro se ha convertido en la opción favoritas de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Por ello, participantes como Agustín no han dudado dos veces en vivir la experiencia de primera mano.

A nivel sentimental, el soltero ha tenido dos relaciones largas, la primera se terminó porque se tenía que acabar y la segunda porque su pareja falleció. Le gusta ir de discoteca y bailar hasta la madrugada. Eso sí, respecto a su prototipo de mujer, lo tiene claro. «Rellenitas y con cuerpo de guitarra, aunque ya se sabe que las cuerdas de guitarra te pueden salir caras», afirmó.

Minutos después llego María Luisa, una soltera que se define como una persona muy sincera y espontánea. También le encanta bailar y darlo todo en la pista de baile, pero lo que jamás se imaginó fue que el destino la juntaría con una antigua pareja de baile.

La estupefacción de la soltera al ver a Agustín no pudo ser mayor. «Ay, por Dios», exclamó. Fue entonces cuando le contó a Carlos Sobera lo que sucedía. «No, por favor… Hombre, por favor…», dijo con molestia. Al parecer, y según reveló la participante, el soltero la había sacado a bailar varias veces en Gijón, pero nunca había sentido ningún tipo de atracción por él.

«Me saca él a bailar, claro, yo no. Bailo una pieza con él y adiós. Yo con él no puedo estar cuatro o cinco piezas bailando porque me pongo mal. Me baja la tensión», confesó. María Luisa no comprendía cómo podía tener tanta mala suerte. Pero, el sentimiento no fue recíproco, pues Agustín creía que ambos compartían una gran atracción por el otro.

Un tenso primer encuentro que provocó que el presentador los animara a tener la cita para comprobar por qué el destino los había juntado. Así pues, en la mesa del restaurante del programa, el participante le contó el por qué no ligaba tanto con el baile. Pues, él solo iba a eso, a bailar.

Agustín en First Dates: «Me ha rechazado, mira que lloro»

Pero, por mucho que lo intentaba, la comensal no terminaba de conectar con Agustín. María Luisa consideraba que su cita vestía demasiado clásico y le ha recomendado utilizar más pantalones vaqueros y no ir a bailar con jerséis de cuello cisne.

«Me da igual que camine, flote o no sepa nadar, yo quiero que me haga tilín y no me lo hace», comentó ella tras conocer que el soltero salía a caminar por las mañanas. Minutos después, la soltera le contó que buscaba una relación seria, pero que necesitaba que le gustara el físico de la persona.

El comensal, por su parte, no podía estar más encantado con María Luisa. Por ello, en la decisión final de First Dates, no puedo evitar sentirse abatido al escuchar el rechazo de su cita. «Me ha rechazado, mira que lloro», dijo con tono de humor.