No es ningún secreto que, con el paso del tiempo, First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad ya que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional y extraordinario para conseguir dejarnos completamente sin palabras. Además, cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. En la nueva entrega del pasado martes 26 de noviembre, los espectadores pudieron conocer a Carlos. Entre otras tantas cuestiones, se definía como una «persona creativa» y reconocía que le encantaba «vestir como un diseñador». Su cita para esa noche era Lucía, que no tardó en reconocer al equipo de First Dates que le apasionaba el tecnho. Era algo que, desde luego, ¡le fascinaba y no podía evitarlo!

Como no podía ser de otra manera, los dos se quedaron fascinados al darse cuenta de la persona que les había tocado para tener una cita. Al fin y al cabo, no habían tardado en darse cuenta de que tenían gustos y aficiones similares. A pesar de todo, Lucía reconoció que había algo que no le terminaba de encajar de Carlos: «No me gustan nada los chicos con el pelo largo. Dije que calvos no, pero de ahí al pelo largo hay un paso», reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates. El comensal, por su parte, se había quedado verdaderamente encandilado con Lucía: «Me apasionan sus tatuajes y sus piercings», confesó. La cita siguió su curso, y los dos descubrieron que practicaban prácticamente los mismos hobbies durante su tiempo libre. Y todo porque Carlos practicaba crossfit, mientras que Lucía no dudó en dar a conocer su pasión por el culturismo.

«Aunque los del culturismo nos metemos mucho con ellos», aseguró la comensal, con cierto humor. Fue entonces cuando los dos se mostraron con la confianza más que suficiente para ser aún más honestos con el otro, para intentar conocerse aún más. Así pues, abiertamente, los solteros reconocieron que eran bisexuales aunque ninguno de ellos ha sido capaz de enamorarse de alguien de su mismo sexo.

Poco después, Carlos se animó a preguntar a su cita sobre cómo le gustan que sean sus relaciones sexuales. La soltera tiró de sinceridad para darle una respuesta que, sin lugar a dudas, dejó al comensal completamente sin palabras: «Como el techno: duro y oscuro». Como era de esperar, no todo quedó ahí.

¿El motivo? Carlos trató de ir mucho más allá en este asunto: «¿Cómo de atrevida eres?», preguntó a su cita en First Dates. La respuesta no tardó en llegar: «No me corto». Poco después continuaron las confesiones, puesto que el soltero reconoció que tuvo un affaire con la novia de su amigo sin saber que ellos estaban juntos.

Llegó la decisión final en First Dates. Como era de esperar, al haberse sentido tan cómodo con la soltera, Carlos no dudó un solo segundo en asegurar al equipo que le encantaría tener una segunda cita con ella. Pero todo cambió de forma radical cuando Lucía se negó en rotundo, y todo tras haberse enterado que se lio con la novia de su amigo. Algo que generó una gran desconfianza en ella. ¡El amor no triunfó!