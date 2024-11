No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Además, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. En la nueva entrega emitida el pasado lunes 25 de noviembre pudimos conocer a Antonio, un andaluz de 65 años que llegó al programa con una acompañante muy especial: Noemí. Se trata de nada más y nada menos que un maniquí: «La visto, la subo en mi coche y me distraigo. La conocí en un centro comercial, la vi al lado de un contenedor, sentí lástima y la adopté». Y añadió: «A partir de ahí las cosas me fueron rodadas, me ha dado buena suerte».

A pesar de que desde que Noemí está en su vida nunca se ha sentido solo, Antonio buscaba encontrar a su media naranja pero, eso sí, su maniquí tenía que darle su aprobación. Su cita para esa noche era Yolanda, una granadina de 58 años que pisó el restaurante de First Dates con ganas de conocer a un hombre «limpio, agradable, honesto y que caiga en gracia». A pesar de todo, la soltera rápidamente se dio cuenta de que Antonio no era la persona que estaba buscando, ni mucho menos: «No es mi prototipo. Lo he visto y me he quedado chafada», reconoció ante las cámaras del equipo del programa. El soltero, en cambio, tenía una opinión completamente diferente: «Tiene una cara guapísima, un pelo muy bonito y un cuerpo compacto». Tras intercambiar las primeras palabras, Carlos Sobera les acompañó a la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada.

Antonio hizo saber a su cita que montar en bicicleta era uno de sus deportes favoritos, mientras que la soltera se sinceró ante el equipo de First Dates, haciéndoles saber lo siguiente: «No me gusta». Además, el andaluz aseguró que se consideraba un hombre «muy dinámico»: «No sé si Yolanda está dispuesta a eso». La granadina continuaba «chafada» al ver su cita: «No es mi tipo, a mí me gustan altos, musculosos y más jóvenes que yo. Me he quedado chafada».

En un momento dado de la cena, los dos solteros accedieron a responder a preguntas picantes. Él leyó una de ellas: «¿Cuál es tu talento sexual?». Yolanda se mostró incapaz de dar una respuesta, el andaluz no tuvo reparos a la hora de hablar abiertamente sobre este asunto. Una situación que no gustó al soltero: «Es cortada». Lo mejor de la cita llegó tan solo unos minutos después, cuando ambos pasaron al reservado de First Dates y Yolanda por fin tuvo la oportunidad de conocer a Noemí, la ‘acompañante’ de Antonio.

Como era de esperar, la granadina se quedó verdaderamente impactada e, incluso, aterrada: «Me he quedado diciendo: ‘¿Esto de qué va?’», reconoció ante las cámaras del equipo del programa de Cuatro. «Para mí es un amuleto, no es nada raro», aseguró el comensal, y añadió: «Me gusta mucho el humor y el teatro por lo que voy por el mundo con mi autocaravana y Noemí». La soltera no salía de su asombro: «Me he reído un poco, pero es que la voz que tiene…. No».

En la decisión final, como era de esperar, Yolanda se negó en rotundo a tener una segunda cita fuera de las cámaras de First Dates: «Yo veo que la muñeca es como si fuera tu pareja ideal». Antonio dio a conocer la sensación que había tenido al respecto: «He visto que Noemí te ha echado para atrás, como diciendo ‘a este, ¿qué le pasa?’. Yo he venido a buscar el amor, pero llevo tiempo llevándola de viaje porque es mi amuleto». Ella fue honesta: «Cuando he visto la muñeca me he quedado pillada».