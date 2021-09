Fiama Rodríguez, hace tan solo unos cuantos días, confirmó en sus redes sociales que había tomado la decisión de romper su relación con Hugo. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido descubrir una auténtica bomba: ¡A la canaria le gusta Sofía Cristo! La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se encontró con la hija de Barbar Rey en ‘Secret Story’.

Debemos tener en cuenta que las dos son concursantes oficiales del reality. Lo que no esperábamos es que Fiama no fuera capaz ni de sostener la mirada de la DJ. Es entonces cuando la joven desveló que “tuvimos contacto durante la cuarentena y tonteamos alguna vez, pero nunca nos hemos visto ni nada parecido. Me llama mucho la atención”.

Y es que, cuando se encontraron dentro de la casa, la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ exclamó lo siguiente: “¡Por fin en persona!”. La hija de Bárbara Rey se puso muy nerviosa, sin tan siquiera imaginar que la canaria había dado a conocer ese “tonteo” que, hace un año, tuvieron en redes sociales.

Cuando tu madre te pregunta si te gusta alguien #SecretEstreno pic.twitter.com/jOCdJ15428 — Secret Story España (@SecretStory_es) September 9, 2021

Fiama llegó a explicar, en el primer programa de ‘Secret Story’, algún que otro detalle más: “Yo la vi pinchando y hablé luego con ella por Instagram. Y no hay mucho más, me parece una tía muy atractiva, eso sí, pero igual que mucha otra gente. Es mucho más guapa en persona, es la verdad”.

Sofía Cristo se había quedado sin palabras al ver a la canaria: “Es una chica muy agradable y con un corazón bellísimo”. Es más que evidente que entre las dos hay algo pendiente, por lo que esta historia ha sido una de las más sorprendentes de la primera noche del reality. ¡Nadie imaginaba que esta historia fuera a darse! ¿Estaremos ante una de las parejas de esta edición?