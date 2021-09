Shakira ha vuelto a sorprender a sus fans. Tras el innegable éxito de ‘Don’t wait up’, su nuevo single, convertido ya en un éxito a nivel global, la artista colombiana acaba de presentar el remix de la canción, junto al Dj y productor británico Riton.

De esta forma, la artista presenta un remix único, que no ha dejado indiferente a nadie, pues Shakira una vez más vuelve a demostrar su asombrosa versatilidad. Convertida en una estrella de la música mundial, a la de Barranquilla no hay ningún género musical que se le resista.

A lo largo de su larga trayectoria en la música, ha sorprendido a sus fans con canciones de estilos muy dispares, todas ellas, con su marcado estilo propio. Un estilo propio que le ha llevado a lo más alto de la música. Y ahora, vuelve a sorprender al mundo con el remix de ‘Don’t wait up’.

The #DontWaitUp video was so much fun to shoot, dancing and surfing all night long! Thanks to all those who worked so hard made it happen. I hope you guys enjoy watching it as much as we enjoyed making it!

