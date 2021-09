Shakira se encuentra pletórica en su regreso a la música. Tras un tiempo prolongado de ausencia musical la artista colombiana ha regresado demostrando que la espera ha merecido la pena. Un regreso que hizo de la mano de su nuevo sencillo musical, ‘Don’t wait up’, y con el que no ha parado de cosechar todo tipo de éxitos.

Un nuevo tema con el que Shakira ha dado el pistoletazo de salida a su nueva etapa musical y ha cerrado el ciclo de la era de ‘El Dorado’, su último disco. Ahora, la artista colombiana se encuentra completamente sumergida en la preparación y en la corrección de los últimos detalles de su nuevo proyecto discográfico. Pero, ha tomado un ratito de su tiempo para poder disfrutar en familia de un acontecimiento muy importante, el cumpleaños de su padre.

Shakira siempre ha mantenido alejada de los ojos del público su vida privada, pero en ocasiones ha compartido con sus fans algunos de los momentos familiares más importantes y bonitos para ella. En esta ocasión fue el turno del cumpleaños de su padre, con el que se reencontraba para festejar sus 90 años de vida. Una celebración muy especial que la colombiana ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales, dedicándole una emotiva publicación a su padre.

«Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, “mi cómplice y todo”. Mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira», ha escrito la intérprete. Unas palabras muy bonitas que han sido acompañadas de una fotografía junto a sus padres, con quienes se muestra completamente feliz.