No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en los últimos años, temporada tras temporada. El pasado jueves 20 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1134 donde vimos cómo Luna, prima de Coral, ha llegado a Distrito Sur.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ha sucedido en el episodio 1135 de ‘Servir y proteger’. De esta manera, vemos cómo Yolanda ha comenzado a valorar la propuesta recibida por parte del TEDAX. Tras haberlo meditado mucho, finalmente ha tomado una de las decisiones más contundentes de su vida.

Hanna, mientras tanto, se ha encontrado con Emma. De esta manera, ha conseguido que la joven se sincere con ella sobre la razón por la que quiso abandonar su casa. La joven ha visto en la expareja de Lidia un gran apoyo en el que sincerarse sobre su vida como nunca antes lo había hecho.

¡Pero bueno! Que tenemos una súper visita. ¡Luna (@Emeraldmoya) acaba de llegar al barrio! Y me parece que le va a tener que poner de bastante cosas al día a su prima Carol (@elenballesteros)…#ServiryProteger pic.twitter.com/XCQ3P8jfGW — Servir y Proteger (@SyP_tve) January 20, 2022

Fernando Quintero es absolutamente consciente de la delicada situación en la que está en estos momentos. Tanto es así que necesita, y cuanto antes, dar un gran vuelco a su enfrentamiento con Hugo Villalobos. Por ese mismo motivo, no tarda en buscar el apoyo de la inspectora Vega para que le ayude en este asunto.

Un movimiento que, a su vez, ha hecho levantar las sospechas de Durán. Tanto es así que no tarda en seguir los pasos de su compañera, dispuesto a descubrir toda la verdad. Hugo Villalobos, ajeno a los últimos movimientos realizados por Fernando Quintero, no ha dudado un solo segundo en pedir a su hermana que abandone a Víctor Salas y se vaya junto a él. ¿Qué decisión tomará Martina?