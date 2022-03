Selena Gomez ya prepara su regreso a la televisión. La actriz y cantante estadounidense regresará este 2022 a sus inicios, pues se dio a conocer al mundo a través de la pequeña pantalla. A pesar de que durante los últimos años se había alejado de su faceta como actriz, la joven tiene un nuevo proyecto televisivo entre manos.

Actualmente se encuentra en un momento imparable. Cuando está a punto de lanzar una plataforma por la salud mental, la artista también ha dado a conocer que volverá a la pequeña pantalla con una nueva serie serie titulada ‘Sixteen Candles’, tras su participación en ‘Only Murders in the Building.

Según el portal ‘Deadline’, Selena Gomez se ha reunido con Tanya Saracho y la escritora Gabriela Revilla Lugo y ya han empezado a trabajar en este nuevo proyecto. Se trata de una comedia televisiva, basada en la película de 1984 ‘Sixteen Candles’ y bajo la producción de Universal Content Productions.

Selena Gomez developing TV comedy spin on the beloved 1984 coming-of-age film ‘Sixteen Candles’ titled ‘15 Candles.’

The show will follow 4 young Latinas navigating feelings of invisibility while exploring what it means to leave childhood behind as quinceañera season approaches. pic.twitter.com/b53yuJIOzQ

