Selena Gomez es una de las artistas que más implicada está en el tema de la salud mental. Y es que, más allá de ser una estrella internacional y acumular millones de seguidores en las redes sociales, es una persona.

Después de que en 2018 le diagnosticaran un trastorno bipolar, la actriz decidió tornar la situación y aprender de ello: “Sentí que se me fue un gran peso de encima cuando me enteré. Al fin pude respirar profundamente y decir: está bien, eso explica muchas cosas”.

Meses más tarde, tomó la decisión de crear ‘Wondermind’, una plataforma en la que ella misma participa, y cuya función se centra en dar visibilidad a un tema tan fundamental como es la salud mental.

“La aptitud mental es un compromiso diario. Cuanto más practiques, mejor te sentirás, como si estuvieras haciendo ejercicio. Ofrecemos formas sencillas de hacerlo a través de contenido diario” comentaba la intérprete de ‘Lose You To Love Me’ tras la creación de su proyecto de salud.

Ante esta problemática que sufre mucha gente, Selena Gomez hizo una reflexión acerca de las soluciones que llevarán a cabo: “Expresarlo todo puede ser difícil, pero cuando compartimos y nos abrimos, en realidad nos ayudamos mutuamente a sanar. Exploraremos los viajes de salud mental de otras personas a través de nuestro podcast, contenido diario y compañía de producción para ayudar a desbloquear los propios sentimientos y hacer saber que no estás solo”

Ante la inminente salida de su nuevo proyecto solidario, Selena ha compartido a través de su perfil de Instagram, aquello que más la ayudaba a ella: “Lo que realmente me ayuda cuando me ocurre eso es levantar el teléfono y llamar a alguien. Constantemente intento averiguar porque me siento así, pero lo que realmente me ayuda a entenderme en estas situaciones es echar la vista atrás y analizar todas las herramientas que he aprendido para aplicar a mi rutina”.