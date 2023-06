Selena Gomez confirma que está grabando una nueva película y que es en español

Selena Gomez se encuentra enfocada al 100% en sus nuevos proyectos profesionales. Tras dar por concluido el rodaje de la tercera temporada de Only Murders in the Building, ficción de Disney+, la artista de 30 años ha cruzado el charco para sumergirse en un nuevo trabajo cuya sede de rodaje es nada más y nada menos que la ciudad de París, Francia.

Tal y como ha revelado en su reciente entrevista para The Wrap, la actriz ha dado inicio a lo que promete ser uno de los mayores retos de su carrera. El motivo de ello se debe a que Selena Gomez formará parte del elenco de una película completamente en español, algo que no ha realizado hasta la fecha.

Selena Gomez confirma que su nueva película que está grabando en Paris, es completamente en español pic.twitter.com/fQP8Lcbnoq — Indie 505 (@Indie5051) June 9, 2023

Nacida en Texas (Estados Unidos), pero con orígenes mexicanos por parte de padre, siempre se ha sentido muy conectada con sus seguidores hispanohablantes. De hecho, y con el objetivo de rendir homenaje a sus raíces, el pasado 2021 lanzó al mundo su primer proyecto discográfico en español, Revelación.

Unos primeros pasos donde no solo colaboró con grandes estrellas de la industria como Camilo o Rauw Alejando, sino que demostró sus grandes avances con el español. Ahora, ha querido dar un paso más allá y ha sorprendido a todos al confirmar que su próximo papel será interpretado en nuestro idioma y que se encuentra muy emocionada al respecto.

Una información que, como no podía ser de otra manera, ha revolucionado por completo las redes sociales. Con ello, Selena Gomez ha dejado claro que ha salido de su zona de confort, artísticamente hablando, y que lo ha hecho a lo grande. Son escasos los detalles que se saben respecto a este nuevo trabajo audiovisual de la artista, pero una cosa sí está clara: será una de las películas más esperadas del próximo año.