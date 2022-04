Sebastián Yatra se ha convertido en uno de los artistas del momento en todo el mundo. El colombiano ha conseguido llevar su música a lo más alto de la industria, siendo incluso nominado a los premios Oscar 2022 por su canción ‘Dos Oruguitas’ para la banda sonora de la película de Disney ‘Encanto’.

El artista no deja de cosechar logros en su imparable carrera en la música. No obstante, no olvida sus inicios, ni sus orígenes. Yatra siempre tiene muy presente lo complicados que fueron sus comienzos, y lo mucho que le costó hacerse un hueco en la industria musical. Por ello, a pesar del éxito no ha perdido ni un ápice de humildad.

Gran parte de la culpa de que el artista no haya perdido el norte, y de que siga manteniendo los pies en el suelo, la tiene su familia. Para Sebastián Yatra sus padres y sus hermanos son el mayor pilar de su vida, no obstante, en su carrera como artista decidió no utilizar su verdadero apellido. Y esto tiene una explicación.

Va a ser un año muy especial girando de nuevo 🧡 #DharmaTour 🔥🙏🏻💫 el país que más comente canto un tema inédito 🎙📝🫶🏻 ya quiero verlosSsSsS

En realidad, el nombre completo del artista es Sebastián Obando Giraldo. En sus documentos oficiales no hay ni rastro de ‘Yatra’, el “apellido”, con el que se ha convertido en todo un fenómeno musical a nivel mundial. Y ahora se ha sabido que este apellido artístico fue idea de su madre.

La madre del artista fue quien le propuso utilizar ‘Yatra’ como apellido artístico. Una palabra que esconde un significado muy especial: “Camino sagrado a lo divino”, explicó el colombiano durante una entrevista con ‘Elle’.

“Fue mi madre quien me lo aconsejó como apellido artístico. Y ese camino me ha llevado lejos. Ella es una persona muy honesta, muy intuitiva, muy pura, una mujer que me ha acercado intensamente a su espiritualidad”, explicó. A día de hoy, no hay ninguna duda de que ese camino le ha llevado a lo más alto de la música.