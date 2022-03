Los Premios Oscar 2022 cada vez están más cerca y según avanzan los días se van conociendo nuevos detalles de la ceremonia, que este año celebrará su 94 edición el próximo domingo 27 de marzo. La última novedad que se ha conocido, son las actuaciones que tendrán lugar durante la gala. Entre ellas, la actuación de Sebastián Yatra.

El artista colombiano se subirá al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para interpretar ‘Dos Oruguitas’, la canción de la banda sonora de la película de Disney ‘Encanto’, con la que está nominado en la categoría de Mejor Canción Original.

Sebastián Yatra será el encargado de hacer que en los Oscar suene música en español, algo que no ocurría desde el año 2017, cuando la artista Natalia Fourcade, junto a Gael García Bernal y Miguel cantaron en inglés y en español ‘Recuérdame’, el tema de la película ‘Coco’.

Introducing this year’s Original Song nominees and performers for the 94th #Oscars. pic.twitter.com/ix09lxge8x — The Academy (@TheAcademy) March 23, 2022

A través de sus redes sociales, Sebastián Yatra ha querido compartir con sus seguidores la noticia: “Quiero hacer este vídeo para contarles algo muy especial. Y es que oficialmente estamos confirmados para cantar en domingo 27 de marzo en la entrega número 94 de los Oscar», comienza diciendo el artista.

«Vamos a estar cantando ‘Dos Oruguitas’, representando a mi país Colombia y teniendo esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español. No podría estar más emocionado, agradecido, tengo nervios, siento muchas cosas, pero más que nada, eso, agradecimiento a la vida, por esto que está pasando, por cada cosa que pasa, no me deja de sorprender”, concluye visiblemente emocionado.

El artista colombiano compartirá escenario con otros artistas internacionales de la talla de Beyoncé, Billie Eilish, acompañada de su hermano Finneas, o Reba McEntire, quienes también están nominados a los Oscar en su misma categoría.

Por otro lado, Van Morrison también compite por la estatuilla en la categoría de ‘Mejor canción original’, por ‘Down to Joy’, el tema principal de ‘Belfast’. No obstante, el músico no podrá asistir a la ceremonia de los Oscar debido a que actualmente se encuentra realizando su nueva gira mundial.