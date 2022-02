Sebastián Yatra está viviendo un auténtico sueño. El artista colombiano no solo se ha convertido en uno de los grandes referentes de la música a nivel mundial, sino que no deja de cosechar éxitos profesionales. Tras haber lanzado su nuevo disco, ‘Dharma’, el cantante comienza febrero con otra gran noticia.

Este martes se han anunciado las nominaciones a los Premios Oscar 2022, que tendrán lugar el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Y la película ‘Encanto’ se ha colado en las categorías de mejor película de animación, mejor banda sonora origina y mejor canción original por ‘Dos oruguitas’, la canción interpretada por Sebastián Yatra.

Compuesta por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yatra, ‘Dos oruguitas’ ha conseguido colarse en los premios más prestigiosos de la industria del cine, tras haberse convertido en un fenómeno musical, unido al fenómeno mundial que ha sido la película animada de Disney en todo el mundo.

Este musical colombiano ha conquistado a millones de personas de todo el mundo. Y gran parte de la culpa de este éxito la tiene la banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda que ya ha arrasado en la prestigiosa lista Billboard estadounidense.

Tras conocer la nominación a los Oscar, Sebastián Yatra ha sido una de las primeras personas en reaccionar a través de las redes. El artista, ha compartido un vídeo en el que aparece saltando de alegría en su casa mientras se escucha la canción de fondo.

De esta forma, la balada ‘Dos oruguitas’ ahora aspirante al Oscar, tras haber sido la única canción cantada íntegramente en español en la película de Disney, ha sumado un nuevo logro, después de haber conquistado a todo el planeta.

Congratulations to Lin-Manuel Miranda on his Academy Award nomination for Best Original Song, “Dos Oruguitas” for #Encanto. 🦋 🎵 #Oscars pic.twitter.com/LsX4b9f60y

— Disney’s Encanto (@EncantoMovie) February 8, 2022