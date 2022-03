Sebastián Yatra y John Legend presentan el remix de ‘Tacones Rojos’, Ambos artistas han unido sus voces en el remix del éxito del colombiano, que desde su lanzamiento a finales del 2021, se convirtió en un hit mundial. Y esta nueva versión no iba a ser menos.

El 2022 no deja de darle alegrías a Sebastián Yatra. El artista colombiano continúa disfrutando del éxito de ‘Dharma’, su nuevo álbum de estudio, y acaba de comenzar su esperada gira mundial ‘Dharma Tour’. Por otro lado, está nominado al Oscar con ‘Dos Oruguitas’, en la categoría de Mejor Canción Original, y ahora, presenta una colaboración con uno de sus mayores referentes en la música.

El artista nunca ha escondido su admiración a John Legend. Y el 2022 le ha regalado una colaboración junto al intérprete de ‘All of me’. Ambos fusionan sus estilos, aparentemente muy diferentes, en el remix de ‘Tacones Rojos’, y el resultado ha sido excepcional.

Justo cuando pensé que esto era insuperable, @johnlegend me demostró lo contrario… #TaconesRojos (with John Legend) HOY 3pm est 👠❤️‍🔥🎬 https://t.co/21nOv4C6TL

Just when I thought this one was unbeatable, @johnlegend proved me wrong… #TaconesRojos (with John Legend) TODAY 3pm pic.twitter.com/ZaQqFSpk0l

— Sebastian Yatra (@SebastianYatra) March 23, 2022