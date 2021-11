El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de ‘Secret Story’. En esta ocasión Jorge Javier Vázquez no fue el maestro de ceremonias por la laringitis que padece desde hace unos días, pero Carlos Sobera supo estar a la altura de las circunstancias. No solamente vimos cómo Isabel Rábago se convertía en la expulsada, sino también cómo Sandra Pica tomó una de las decisiones más drásticas y criticadas hasta la fecha.

Después de descubrir que Dani y Jesús de Gemeliers habían conseguido la inmunidad en ‘Secret Story’, era el momento de saber quiénes eran los nominados. Por ese mismo motivo, en esta ocasión, el programa decidió que los puntos se dieran en el salón y frente al resto de los compañeros.

Debemos tener en cuenta que, antes de que Sandra nominase, pudimos conocer la decisión de Julen de la Guerra. El joven nominó a Adara: “Pienso que se ha equivocado, no tengo otro motivo”. La afectada quiso hacer un comentario en voz alta: “Están muy subiditos aquí, ¿no?”. Aunque Miguel aseguró que le da lo mismo, Adara no ha podido evitar asegurar que le ha sorprendido. Así pues, Julen se sinceró: “Te lo explico rápidamente. A los gemelos no puedo, a Luis Rollán no quiero y a Luca tampoco”.

Adara, a Julen: «Os veo a todos muy subiditos, ¿eh? No lo digo por ti» #SecretGala10 pic.twitter.com/xbHB4ZisMh — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 19, 2021

Poco después llegó el turno de Sandra Pica, que ha sido aún más contundente: “Dos puntos para Miguel y tres para Adara”. Esto hizo que los dos nominados en cuestión, así como el resto, se quedaran en shock. La concursante quiso explicar su decisión: “Tal y como está la casa, me siento mal tocando a Luca y a Cristina, porque me parece lo fácil”.

Adara Molinero, después de lo que había hecho la expareja de Tom Brusse, fue honesta: “Para mí ellos tenían un gran corazón. Les quería muchísimo”. Además, visiblemente decepcionada, quiso añadir algo más: “Hablamos las nominaciones para protegernos entre nosotros y me nomina a mí con tres puntos”.

Adara, sobre Sandra y Julen: «Para mí habían sido un descubrimiento, estuvimos hablando hace poco las nominaciones para protegernos entre nosotros y ahora de repente me encuentro con que me nomina a mí» #SecretGala10 pic.twitter.com/A9G6loWF1G — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 19, 2021

Miguel Frigenti quiso ir mucho más allá: “Voy a pedir a mi familia que me expulse. Yo no tengo fuerza ni me apetece vivir esta experiencia sin Adara y en soledad. Le pido a la audiencia que me echen de aquí”. Eso sí, dejó claro que “estoy flipando”.

La madre de Sandra Pica, que se encontraba en el plató de ‘Secret Story’, ha dejado claro que no está de acuerdo con la decisión que ha tomado su hija. “No iba a tocar ni a Adara ni a Julen. Mi hija se ha equivocado”. La madre de la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ también lamenta la decisión de Pica ya que cree que se ha dejado influenciar por los vídeos que se han mostrado durante la gala. Lo cierto es que las redes sociales, como era de esperar, han criticado muchísimo la decisión de Sandra. Es evidente que, tarde o temprano, le pasará factura.

me explicas SANDRA HACIÉNDOSE BLOGS DEFENDIENDO A ADARA DICIENDO QUE SON INJUSTOS CON ELLA ETC Y LE CASCA LOS 3 PUNTOS?????? — Señor de Malyshkina (@Rajetx) November 19, 2021

la forma en que las adaristas hubieran apoyado a Sandra en cuanto Adara fuese expulsada y se ha cargado su concurso totalmente — j o t a (@jotakx) November 19, 2021

La puñalada de Sandra y Julen DUELE. DUELE porque Adara estaba deseando entrar y estar con ellos. DUELE porque las madres de Adara y Sandra se han hecho muy amigas. DUELE porque Sandra le hace un blog bonito a Adara y luego esto Flipo mucho ahora… #AdaraGala10 #Adara19N — Iván ❤🔥🌙 // ✈️💜 (@ivan_chillout11) November 19, 2021