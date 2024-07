El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars. De esta manera, Sandra Barneda pudo hablar con los concursantes sobre cómo han ido los últimos días en los Cayos Cochinos de Honduras. Lo que más han destacado, y lo que peor llevan, son las constantes picaduras de los mosquitos.

La gran mayoría de los concursantes de Supervivientes All Stars han sido acribillados por ellos, sobre todo Marta Peñate y Lola. Así pues, como no podía ser de otra forma, Sandra Barneda hizo hacer un pequeño repaso por las espaldas de los robinsones, dándose cuenta de la gran cantidad de picaduras que tienen.

Es más, Logan Sampedro no tardó en reconocer que las constantes picaduras de los mosquitos es algo que le está impidiendo disfrutar al máximo de la experiencia: «Estaría casi bien si no fuera por las picaduras», aseguró el concursante a Sandra Barneda en directo, durante la nueva gala de Supervivientes All Stars.

Lejos de que todo quedase ahí, Bosco reconoció que el problema no eran solo los mosquitos, sino también la gran cantidad de garrapatas e insectos que hay en la playa, que también hacen lo propio con los robinsones. A pesar de todo, hay alguien que ha tenido mucha suerte en este sentido. Y es que Sofía Suescun mostró a la audiencia del reality cómo su espalda estaba intacta.

La hija de Maite Galdeano reconoció sentirse una «afortunada»: «No lo voy a repetir más veces porque igual me pican. Ni mosquitos ni garrapatas. No tengo nada». A pesar de todo, el cámara no solamente enfocó la espalda de la concursante de Supervivientes All Stars, sino también el trasero.

Fue entonces cuando Sandra Barneda no dudó en hacer el siguiente comentario: «¡Anda con el cámara!». Acto seguido, quiso darle un toque de atención, lanzando una pregunta al aire: «¿Os habéis fijado o no?». El trabajador del reality volvió a hacer un paneo de la concursante, volviéndose a centrar en su trasero. La presentadora no tardó en reaccionar: «La espalda, he dicho».

Fue entonces cuando pidió que se mostrara imagen de otro concursante, por lo que no pudo evitar dejar en evidencia el desigual trato entre hombres y mujeres que había habido en este sentido: «Jorge, por favor, la espalda. A ver si hacéis lo mismo con Jorge, que también tiene un culazo».

Como no podía ser de otra forma, y tras ser consciente de lo que había hecho, el cámara decidió hacer caso a la presentadora e hizo un paneo en el que se mostraba el trasero de uno de los concursantes nominados de esta semana, que no es otro que Jorge Pérez. Este gesto provocó que Sandra Barneda no tardarse en reaccionar: «Muy bien».