Marta Peñate estalla contra Sofía Suescun: «¿Te compensa venderme por un vídeo?»

Se unieron a Supervivientes All Stars como dos de los fichajes más fuertes de la edición. Pero, todo parece que el concurso ha roto por completo su amistad. Marta Peñate y Sofía Suescun han regresado a Honduras como concursantes oficiales de la edición, pero, el pasado domingo 30 de junio vivieron un fuerte enfrentamiento en directo.

Todo comenzó cuando el programa les puso un video del momento en el que la canaria y Abraham tuvieron una discusión por un comentario de ella hacia él. De esta manera, se pudo ver como Peñate calificaba a su compañero de «príncipe», algo que a él no le hizo nada de gracia.

«Me agota el tener que estar siempre con cuidado, porque a ella todo le molesta», explicó el ganador de Supervivientes 2014. «Con dos cojones», dijo Marta Peñate tras escucharle. «Cuando mis compañeros están pasando un mal momento intento que saquen una sonrisa y gasto bromas. De ahí me soltó que tenía altibajos y que si quiero guerra la tendré. Esto se llama querer buscar guerra y querer buscar un vídeo», agregó la canaria.

Marta Peñate siempre ha recurrido a su humor para aligerar los momentos más tensos. Pero, parece ser que al joven no le sientan muy bien sus bromas. «Para que entendáis como es. Dice que no hagamos algo y luego ella lo hace siempre. Va siempre inyectando mal rollo y en cuando ve una cámara se vuelve loca», manifestó. Unas palabras que a la concursante le sentaron como una gran traición.

«¡Eres el tío más falso que hay! ¡No haces nada, lo único que haces es ganar las pruebas de líder! ¡Quieres un minuto de protagonismo a mi costa!», señaló ella. Fue entonces cuando la presentadora de la gala, Sandra Barneda, se dirigió a Sofía Suescun para pedirle su opinión sobre el tema.

Marta Peñate y Sofía Suescun viven un tenso enfrentamiento

«Me sorprende que Marta insista poniéndonos entre la espada y la pared para que digamos si tienes doble clara. Eso lo tienes que saber tú, no siempre querer la aprobación de los demás. Es una discusión vuestra», dijo la influencer. «Está claro que cambias de humor de un momento para otro», agregó.

Como era evidente, la cara de Marta Peñate fue todo un poema. La canaria se sintió traicionada por la persona que creía su mayor apoyo en la isla, y no tuvo reparos en decírselo. «¡Tú y yo somos amigas y no paras de pegarme puñalada tras puñalada! ¡No paras de venderme! No paras de buscar un vídeo y esa no es la Sofía que conocí en Gran Hermano», exclamó.

«Me estás vendiendo por 𝖚𝖓 𝖛í𝖉𝖊𝖔,¿Te ᴄᴏᴍᴘᴇɴꜱᴀ vender a una amiga por 𝖚𝖓 𝖛í𝖉𝖊𝖔? ¿Te ᴄᴏᴍᴘᴇɴꜱᴀ Sofía? Conozco a tu madre, a tu novio, a todo el mundo,¿Te ᴄᴏᴍᴘᴇɴꜱᴀ venderme por 𝖚𝖓 𝖛í𝖉𝖊𝖔?» 🏝 #ConexiónHondurasAllStars1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/6pEDbVbWqc — Supervivientes (@Supervivientes) June 30, 2024

Para sorpresa de todos, Sofía apostó por defender a Abraham de Peñate y tachó a su amiga y a Olga Moreno de hacerse las víctimas. «No hay nada peor en la vida que te traicione una amiga», aseguraba Marta Peñate. «¡Me estás vendiendo por un puto vídeo! ¿Te compensa vender a una amiga por un vídeo?», le preguntaba sin dar crédito.

«Te lo juro, que conozco a tu madre, a tu novio, ¿y eso te compensa? Encima intentas hacerme quedar como una loca. La que me has vendido eres tú y está grabado. Has intentado hacer creer que hablo mal de Abraham y no es así», agregó molesta. Asimismo, con el objetivo de ir zanjando el tema, Sandra Barneda le preguntó a ambas cómo se sentían.

Pero, Suescun fue tajante. «Ahora mismo pongo la cruz y la raya. Lo siento», manifestó. Por su parte, Marta Peñate confesaba ahora se había dado cuenta de cómo era Sofía Suescun en realidad. «Cruz y raya yo también. Me la has jugado», sentenció.