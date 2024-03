Sandra Barneda para los pies a Rocío Madrid tras una grave acusación en ‘Supervivientes 2024’

El pasado jueves, en la Gala 3 de Supervivientes 2024, Rocío Madrid fue la expulsada. Por lo tanto, puso rumbo a Playa Limbo para convivir, al menos hasta el domingo, con Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Lorena Morlote. Lo cierto es que la actriz no ha terminado de encajar con sus tres compañeros, hasta tal punto que ha acabado estallando en directo en el debate del reality de Telecinco, presentado por Sandra Barneda.

La andaluza, harta de las constantes críticas de con Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Lorena Morlote, sorprendió con una gravísima acusación en una conexión en directo con Sandra Barneda: «Estoy sufriendo lo más parecido al bullying que he vivido en mi vida». Los otros habitantes de Playa Limbo se quedaron completamente impactados.

Lejos de que todo quede ahí, la malagueña continuó explicando lo sumamente duros que han sido estos días ya que, según ella, le han hecho el vacío: «Hay mucha maldad y ellos tres se han puesto de acuerdo para hundirme. El objetivo de ellos es que me hunda y que me quiera ir», explicó tras haber llegado a esa conclusión.

Kiko Jiménez negó en rotundo que hubieran hecho el vacío a Rocío Madrid. Laura Matamoros, por su parte y visiblemente decepcionada, se enfrentó a la recién llegada a Playa Limbo: «La palabra bullying es muy fuerte. Yo no voy a consentir que nos acuses de que te hacemos bullying. La única que se aparta del grupo eres tú».

Como no podía ser de otra manera, Sandra Barneda se vio en la obligación de intervenir para tratar de calmar las aguas. Fue entonces cuando ofreció a Rocío Madrid la oportunidad de rectificar tras la durísima acusación que había hecho a sus compañeros. Lejos de hacerlo, la malagueña repitió que había sufrido bullying por parte de Laura, Kiko y Lorena.

Fue entonces cuando la presentadora del debate de Supervivientes 2024 volvió a insistir a Rocío Madrid para que se retractase. Al negarse en rotundo, Barneda se mostró de lo más contundente: «Quiero que, por favor, los cuatro hagáis un compromiso para poner tierra de por medio a todo lo que está sucediendo».

Acto seguido, la presentadora fue más allá: «Creo que son acusaciones muy graves, tenéis que gestionarlo mejor y tenéis que dar ejemplo a toda la gente que nos está viendo. Aunque no haya el ambiente adecuado, no hagáis este tipo de acusaciones. Va por todos», advirtió Sandra Barneda, no solamente dirigiéndose a Rocío Madrid, sino también al resto de habitantes de Playa Limbo.

Después de estas palabras, la actriz malagueña se vio sorprendida con un abrazo de sus compañeros e, inevitablemente, rompió a llorar. Tras romperse por completo, Rocío reconoció que no quería que sus hijas la vieran de esa manera. Barneda, por su parte, agradeció a los cuatro esa actitud conciliadora que habían mostrado: «Gracias, porque estáis viviendo momentos de tensión y esto es otra cosa».