Este lunes David y Elena se reencontraron en el plató de La isla de las tentaciones. Los dos concursantes pusieron fin a su relación en República Dominicana, después de que él cayese en la tentación. Y finalmente se volvieron a ver las caras en el último debate de la sexta edición, conducido por Sandra Barneda.

Durante su conversación en el plató, y después de que David volviera a sacar la supuesta infidelidad de Elena, Arantxa Coca decidió intervenir para compartir con ellos su opinión: «David, mi impresión es que te apoyas en los actos de Elena para rebajar culpa», expresó.

David le daba la razón y hacia hincapié en la culpabilidad que sentía en la isla: “Eso sí que es verdad, yo me sentía muy culpable y en el momento en que me enteré de eso sentí una liberación… Ahora que me mienta así en mi cara… Por lo menos yo voy de frente y soy real y ella está mintiendo. Os estáis creyendo una mentira”. No obstante, Sandra Barneda decidió pararle los pies.

.@SandraBarneda para los pies a David cuando dice que lo pasó mal en #LaIslaDeLasTentaciones: “Yo lo que creo es que no te cortaste”#TentacionesDBTFinal2 https://t.co/8QTsjFaPsv — Telecinco (@telecincoes) May 8, 2023

Sandra Barneda tomaba la palabra para parar los pies al concursante: «Perdona que te interrumpa. Tú decías que te sentías mal. Oye, pues deja de acostarte con María y vete a hablar con Elena», decía la presentadora. Y añadía: «Yo lo que creo es que no te cortaste», ante el aplauso unánime del público presente en plató.

“La demonización que te han hecho tampoco me parece bien, pero no digas que sufriste y que pensaste mucho en Elena porque no pensaste tanto en el momento en que todo el rato estabas una tras otra. Vamos a poner las cosas en su sitio”, añadió la presentadora de La isla de las tentaciones.

Esa no fue la única vez que Sandra intervino para poner orden. El cara a cara David y Elena estuvo lleno de reproches, incluso cuando la presentadora les pedía silencio, por lo que una vez más tuvo que intervenir: «Oye, chicos, de verdad. Yo no sé si es que os atraéis o algo pasa. ¿Podéis dejar de todo el rato estar hablando y no respetar? Por favor, es que lo ponéis muy difícil».