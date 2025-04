El pasado domingo 27 de abril, como suele ser habitual cada semana, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras, presentada por Sandra Barneda. Por si fuera poco, como ya es costumbre, hubo una emisión exclusiva para los abonados de mitelePLUS una media hora antes de la emisión en la cadena principal de Mediaset. Así pues, pudimos ser testigos de cómo el padre de Manuel González, que se encontraba en plató para defender a su hijo, acabó dejando completamente sin palabras a la presentadora de Supervivientes 2025. Entre otras tantas cuestiones, porque no tuvo reparos a la hora de decir todo lo que piensa sobre el paso del gaditano por el concurso, pero también de todos los comentarios que se han hecho sobre él durante todas estas semanas que lleva en los Cayos Cochinos de Honduras. Se ha mostrado de lo más contundente, en todos los sentidos. ¡No ha dejado indiferente a nadie!

Todo comenzó cuando el padre de Manuel González quiso dar su opinión sobre cómo había actuado Anita Williams en las nominaciones, al meter directamente en la lista al que fuese su tentador en La isla de las tentaciones 8, en vez de a Pelayo Díaz. Entre otras tantas cuestiones, el defensor del gaditano dejó muy claro que, según su criterio, la catalana fue influenciada por Montoya para dar ese paso. Lejos de que todo quede ahí, hizo un comentario sobre la actitud del de Utrera con su hijo, que provocó que Sandra Barneda reaccionase casi al instante: «Me he quedado un poco alucinada». Todo ello mientras Marta Peñate, que se encontraba en plató como colaboradora de Conexión Honduras, no pudo evitar romper a reír ante la teoría del padre de Manuel González. Esto provocó un enfrentamiento entre tertuliana y defensor, que obligó a la presentadora a intervenir de forma inmediata.

El padre del ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones está convencido de que Montoya «va de víctima», mientras que Marta Peñate le suplicó que dijese todo lo que piensa, sin dejarse «nada dentro». Así pues, el andaluz quiso arremeter contra la colaboradora de Conexión Honduras, tirando de esa honestidad que tanto le pedía la canaria.

«Todo lo que tú has soltado también… No te creas tú que yo no me entero de nada. Veo la televisión igual que todo el mundo», comenzó diciendo el padre de Manuel González, y fue más allá: «Y te digo una cosa. Yo soy padre, ese es mi hijo y tú no sabes lo que duele un hijo. Le tienes mucha tirria», aseguró.

Marta Peñate no tardó en reaccionar: «No me estés atacando. Entiendo que seas padre y te respeto muchísimo, pero el concurso de tu hijo en La isla de las tentaciones fue una mierd*, y aquí está siendo muy bueno. Yo soy justa». El padre de Manuel no tardó en lanzar la siguiente pregunta: «¿Tú cómo fuiste en La isla de las tentaciones?».

Ella decidió responder con contundencia: «Yo puse los cuernos una vez, tu hijo ha jugado con todas las mujeres que han pasado por su vida, y eso es una realidad». A pesar de este encontronazo en plató, la canaria optó por levantarse para hacer “borrón y cuenta nueva” con el defensor del gaditano, con un bonito gesto que no pasó desapercibido.