Sandra Barneda, obligada a parar los pies a Ángel Cristo Jr: «Cuando el programa diga»

Supervivientes 2024: Conexión Honduras regresó un domingo más al prime time de Telecinco para informar a los seguidores del programa sobre la última actualidad de los concursantes en la isla. Sin embargo, Sandra Barneda, la presentadora, tuvo que hacer frente a una noche de lo más cargadita.

Además, de informar sobre los últimos movimientos de las celebridades en la isla hondureña, la comunicadora tuvo que anunciar el abandono de Zayra Gutiérrez por prescripción médica. Lejos de quedar ahí, Barneda tuvo que hablar alto y claro para frenarle los pies a Ángel Cristo Jr., quien intentó, nuevamente, manifestar su autoridad sobre el programa de Mediaset España.

💥Sandra Barneda frena a Ángel Cristo: «Yo estoy tratando de tratarte con cariño, espero que tú me trates igual» #ConexiónHonduras2 https://t.co/FjZxhrzOcm — Supervivientes (@Supervivientes) March 18, 2024

La tensión entre los supervivientes de Playa Condena es palpable en el ambiente. Ángel Cristo Jr. y sus compañeros no gozan de una relación idílica, algo que se ha podido ver desde el primer día de convivencia. Debido a ello, Sandra Barneda se ha dirigido a el hijo de Bárbara Rey para preguntarle qué le ocurre con sus compañeros de concurso.

Ante ello, el superviviente ha resumido la situación alegando que son «muy malos» y todo el tiempo están en su contra. Tras ello, Miri, Carmen Borrego, Kike Calleja y Mario González han tenido un pequeño desencuentro. Una situación que superó a Cristo y por la que no dudó en mostrar su aburrimiento.

«¿Cuándo acaba esto? ¡Qué horror! ¿Cuándo acabamos? ¡Me quiero ir a dormir!», dijo en pleno directo sin ningún tipo de reparos. Unas palabras que no le hicieron nada de gracia a la presentadora del formato. Por ello, cortando el Oráculo de los dioses, Barneda se ha dirigido al concursante para darle un serio toque de atención.

«Ángel, yo sé que tienes todo el derecho de decir que te quieres ir a dormir. Estoy tratando de tratarte con cariño, espero que tú me trates igual. Te irás a dormir cuando el programa lo diga», dijo a modo de reproche. «Entiendo que es complicada la situación que estáis viviendo, pero, yo, desde aquí te animo a que puedas cambiar de opinión y trates de encontrar a las personas que te hagan sentir mejor en esta convivencia que es muy dura», sentenció.

Percatándose del tono que había adquirido la situación, Ángel Cristo Jr. optó por excusarse con el equipo del programa. «Lo he dicho por ellos, no por el programa ni por la gente. Es que, me quitan las ganas…», respondió. Asimismo, y lejos de quedar ahí, la comunicadora quiso llamarle la atención también a Carmen Borrego.

La hermana de Terelu Campos no ha tenido reparos en llamar «psicópata» al hijo de Bárbara Rey. Por ello, la presentadora ha querido recalcar que «estáis cuatro contra uno». Unas palabras con las que ha intentado ponerse en la piel del hermano de Sofía Cristo. Sin lugar a duda, una noche completita en Supervivientes 2024: Conexión Honduras.