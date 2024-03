‘Supervivientes 2024’ confirma el primer abandono de la edición: «Me da mucha rabia»

El pasado domingo 17 de marzo Supervivientes 2024 regresó una noche más al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de su segundo debate de la edición. El popular programa presentado por Sandra Barneda aterrizó con muchas novedades respecto a los concursantes.

Si ya lo fue informando Carlos Sobera en la gala del lunes, parece ser que las peores premisas para una de sus jóvenes participantes se han cumplido. Pues, desafortunadamente, Zayra Gutiérrez se ha visto obligada a abandonar el reality por recomendación médica.

Zayra Gutiérrez debe abandonar ‘Supervivientes’ por prescripción médica: «Me da mucha rabia» #ConexiónHonduras2 https://t.co/ChHdaR8dpo — Supervivientes (@Supervivientes) March 17, 2024

Recordemos que hace unos días la concursante tuvo que abandonar la playa en la que se encontraba junto a sus compañeros para ser atendida por el equipo médico. Sus dolores de espalda han puesto en duda su continuidad en el programa. Pero, ya han tomado una decisión.

«La concursante presenta desde el lunes 11 marzo un cuadro de intensa lumbalgia y radiada a glúteos con predominio en el lado derecho. El dolor le impide estar de pie y le dificulta la marcha, por lo que debe utilizar muletas», comenzaban explicando en Supervivientes 2024.

«La evolución del cuadro está siendo lenta y se prevé un tiempo de recuperación largo que hace imposible su continuidad en el programa. En cuanto tolere las condiciones del viaje será repatriada para continuar su tratamiento y recuperación en España», comunican. Una noticia que ha sorprendido por completo a la audiencia del concurso y a los compañeros de la hija de Guti y Arantxa de Benito.

Zayra Gutiérrez se pronuncia tras abandonar Supervivientes 2024

Siguiendo las normas que marcan el reglamento del concurso, el equipo del programa ha tomado la mejor decisión para la salud de Gutiérrez. Debido a ello, la presentadora fue la encargada de comunicarle a la joven que su estancia en Honduras había llegado a su fin.

«Me da mucha rabia, porque tenía muchas ganas de que me conozcáis, de verme luchar, de ganar y dedicárselo a mi hijo y mi familia, pero sé que me van a cuidar cuando llegue y espero que no estén decepcionados conmigo», comentó conmocionada.

Lejos de quedar ahí, su madre, Arantxa de Benito, realizó una conexión en directo con el concurso para poder hablar con su hija. «Qué pena que tu dolor te impida realizar esta experiencia con la que tenías tanta ilusión, estábamos todos aquí apoyando y deseando que te recuperaras. Quizás este no era tu momento y siempre lo que sucede, conviene. Ahora a recuperarse, a ponerse bien de la espalda y aquí estamos todos, que te queremos mucho», le hizo saber.

Nominados de la semana

Mientras Zayra Gutiérrez abandona el concurso, cuatro de sus compañeros están viviendo unas horas críticas en la isla. Tal y como se pudo saber en la gala del pasado jueves 14 de marzo, Aurah Ruiz, Rocío Madrid, Ángel Cristo Jr y Miri son los concursantes que se juegan su permanencia en el reality. Un duelo de titanes donde ya se comienzan ha apostar por algunos nombres.