Las grabaciones de la quinta y la sexta temporada de La isla de las tentaciones ya han llegado a su fin. Tras unos meses de muchas emociones, Sandra Barneda y el equipo del programa regresan a España con la sensación del trabajo bien hecho una vez más.

Ha sido la propia presentadora, la que ha compartido a través de sus redes sociales, visiblemente emocionada, los primeros detalles de estas dos nuevas ediciones, todo ello desde el entorno paradisiaco que caracteriza a este formato.

«Vais a flipar tanto como nosotros», ha avanzado Sandra Barneda en un breve texto que ha acompañado de un vídeo, publicado tanto en su cuenta de Instagram como en las redes sociales de La isla de las tentaciones, donde la presentadora asegura sentirse muy emocionada por haber terminado de grabar una temporada más.

Para momentazos los que ocurren en la temporada 5 y 6 de #LaIslaDeLasTentaciones 💣 Acabamos la grabación de ambas temporadas en República Dominicana y no nos aguantamos las ganas de enseñároslas: VAIS A FLIPAR! 🤯🍎🐍#LunesDeMomentazos pic.twitter.com/gO5eVsEeEt — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) July 18, 2022

«Este es un momento de muchísima emoción para todo el mundo. Me veis a mí, pero así es para todo el equipo. Me emociono y todo. Han sido dos meses donde nos hemos dejado la piel. Han sido dos super temporadas donde he sufrido muchísimo. Esto es muy duro de grabar», ha expresado la presentadora de La isla de las tentaciones.

«Estoy como loca para que lo veáis», ha explicado Sandra Barneda, no sin antes agradecer el trabajo de sus compañeros y avanzando que «próximamente» los nuevos capítulos de estas ediciones llegarán a la televisión, tras haberse completado hace apenas unos días.

Cabe recordar que la cuarta temporada de La isla de las tentaciones se emitió el pasado mes de diciembre en Telecinco, llegando a su fin durante el mes de enero de este año. Y cada vez queda menos para disfrutar de una nueva edición del reality.