El pasado domingo 28 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de un momento verdaderamente histórico, como ha sido la boda en directo de Ángel Cristo Jr y Ana Herminia.

Como era de esperar, el «sí, quiero» entre el hijo de Bárbara Rey y su pareja ha dado mucho de qué hablar. Pero, a pesar de todo, tanto los colaboradores del debate de Supervivientes 2024 como los defensores de los concursantes se vistieron de boda para esta ocasión tan especial.

Incluido Eduardo Pérez, el padre de Miri, que sorprendió a la audiencia al acudir al plató vestido con un esmoquin. A pesar de que su hija y Ángel Cristo Jr son grandes enemigos en el concurso, él reconoció sentirse feliz por esa unión: «Me gusta el amor, hay que celebrarlo. Estamos de boda».

La que se negó en rotundo a vestirse para la ocasión fue Anabel Pantoja. La colaboradora del debate de Supervivientes 2024 explicó por qué había tomado esta decisión: «No estoy muy contenta hoy con la boda». Y añadió: «Yo es que no he venido directamente de boda, cogido lo primero que he pillado. ¿Sabes por qué? Luego lo diré, pero estoy un poco indignada. No me voy a vestir de boda».

Poco después, Anabel Pantoja dio el paso de explicar a los espectadores el motivo de su indignación: «Es que se están viniendo arriba de muy buena manera los dos protagonistas y bueno, creo que aquí falta una persona importante». Por si fuera poco, quiso ir muchísimo más allá en su explicación: «Hoy no me encuentro especialmente bien. Estoy como desengañada», reconoció a la audiencia del reality de Telecinco.

A Anabel Pantoja no le hace mucha gracia la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia 😅 🏝 #ConexiónHonduras8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/llSAMQNYvg — Supervivientes (@Supervivientes) April 28, 2024

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora del debate de Supervivientes 2024 quiso ir mucho más allá: «Creo que al final esta boda es un paripé. Partiendo de esa base. En representación de Bárbara Rey quiero estar aquí reclamando su sitio, su espacio y su hueco». Además, no dudó en añadir algo más: «Creo que Ángel Cristo tiene que llamar a su madre y Ana Herminia tiene que llamar a la futura suegra. Es una boda».

Sandra Barneda, tras escuchar lo que Anabel Pantoja pensaba de la boda de Ángel Cristo Jr y Ana Herminia, decidió hablar: «¿Puedo meter el dedo?», preguntó la presentadora del debate de Supervivientes 2024. Acto seguido, sorprendió con un «zasca» a la andaluza: «Isabel Pantoja tampoco fue a la boda de su hija». Un comentario con el que se ganó el aplauso del público, dejando sin palabras a la sobrina de la tonadillera.