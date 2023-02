‘Sálvame’: la posible infidelidad de la novia de Kiko Matamoros divide a los colaboradores

Durante el programa Sálvame se comentó la posible infidelidad de Marta López Álamo hacia Kiko Matamoros, su actual pareja con la que se va a casar dentro de unos meses. Esta información solo la tenían alguno de los colaboradores, entre ellos Belén Esteban quién no terminó de creerse la noticia, pero aseguró que muchos de sus compañeros sabían algo más pero no lo decían porque no eran nada valientes.

Jorge Javier Vázquez le comentaba a Belén Esteban que la conocía y sabía que se estaba guardando algo bajo la manga: “No, mira si yo supiera algo 100% lo diría”, aclaraba. Sin embargo, el presentador continuaba insistiendo al no creerse lo que estaba diciendo, en ese instante la colaboradora de Sálvame comentó que lo que pasaba era que compañeros suyos también tenían la información pero no se atrevían a decirlo y preferían mentir al programa.

Belén Esteban asegura que no dio credibilidad a la noticia pero advertía que hay más colaboradores que no tienen la valentía de dar un paso al frente #yoveosálvame https://t.co/WUIuUPnU4d — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 2, 2023



“Hay que dar nombres Belén”, le reprochaba Chelo García Cortés a esta: “Tú me vas a decir a mi algo cuando nunca tienes co***** de decir nunca nada”, comentaba muy enfadada. Comenzó así en ese momento una gran pelea entre las colaboradoras por ver quién tenía razón, finalmente se aclaró que Chelo no sabía nada ni le había llegado ninguna información.

Pero la cosa cada vez iba a más, María Patiño aclaraba que ella tenía la información y decidió ponerse a investigar más sobre el tema, descubriendo cosas que no le gustaron nada: “Me hacen partícipe, pero yo pido que no quiero tener esas pruebas en mi móvil, pero las he visto y Marta cuando se mensajea con este chico hace comentarios que no voy a decir porque soy incapaz, pero son despectivos hacia su pareja, hasta tal punto que hay una serie de mensajes que me trasladan que llego aquí a Telecinco y tengo tal necesidad de contárselo a alguien”, comenzaba diciendo.

“Yo no soy la dueña de la información, y yo les digo que quiero saber más sobre el tema y se ponen a investigar, pues con solo ver a Marta una vez saliendo del portal de esa casa ya se podría afirmar algo. Pero hoy en día no puedo ni confirmar ni desmentir ninguna información”, aclaraba la periodista.