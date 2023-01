Kiko Matamoros: sus palabras en el plató de ‘Sálvame’ provocan el caos

Kiko Matamoros y Marta López Álamo han anunciado que se van a casar por la iglesia. La pareja no puede estar más feliz de darse el sí quiero, aunque han tenido que hacer frente a numerosas críticas por parte de los colaboradores de Sálvame quienes le acusan de haberse declarado ateo en el pasado.

El padre Damián entraba en directo en Sálvame mediante llamada telefónica para criticar la decisión del tertuliano: “Lo mejor es que reflexiones, que piense si realmente quiere dar ese paso o simplemente es una boda por postureo, que parece que es más bien eso. Yo creo que el que se case por la Iglesia debe hacerlo por convicción, no ya por tradición”, declaraba el sacerdote.

#yoveosálvame @salvameoficial Kiko Matamoros, ¿en serio? Meterte con la Iglesia puede que no, no lo sé. Declararte ateo… pic.twitter.com/FYBo7LvrSM — Marta (@MartaVaDi) January 16, 2023

“No juzguéis y no seréis juzgados. Creo que, como hombre de la iglesia, no eres nadie para juzgarme y menos públicamente. Yo mis explicaciones se las doy a quien se las tenga que dar”, comentaba muy serio mientras el resto de los colaboradores sacaban datos en su contra. Gema López y Laura Fa le seguían acusando, citando palabras textuales que había hecho anteriormente en un artículo escrito para el periódico El Mundo, donde criticaba a las personas que pertenecían a la iglesia: “En el diario podéis ver lo que yo opino acerca de los abusos, la pederastia, estoy hablando en serio”, aseguraba.

En ese instante Belén Esteban sacaba el móvil mostrando una publicación donde decía “Soy Ateo”, el colaborador se defendía diciendo que se había convertido al cristianismo y acercado a la iglesia gracias a su pareja: “Me he convertido porque en el convencimiento, yo puedo creer en Dios como me dé la gana. No me gusta que se banalice con este tema”, expresaba. Este siguió manteniéndose firme en su pensamiento durante todo el programa a pesar de las pruebas que iban saliendo donde se demostraba las numerosas ocasiones en las que había criticado todo lo relacionado con la religión.