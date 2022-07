El Salvame Mediafest vivirá sus últimas horas esta noche, y lo hará con grandes actuaciones y apariciones en el camping del festival. Y es que, tal y como ha reconocido la cadena pretenden que hoy se ponga el colofón al evento que ha ocupado la programación de la cadena de Mediaset.

Para ayudar a que este festival tenga el final de categoría que se merece, Telecinco se está encargando de acondicionar las instalaciones para que los espectadores puedan ver como algunos de los colaboradores del programa conviven en este espacio durante 24 horas.

Es más, ya sabemos los nombres de los colaboradores que se enfrentarán a este reto: Carmen Alcayde, Miguel Frigenti, Victor Sandoval, Marta López. Alonso Caparrós, Laura Fa, Antonio Montero, Pipi Estrada, Rafa Mora y Lydia Lozano, así como Rocío Carrasco. Un elenco que promete regalarnos momentos inolvidables.

Ha llegado el día: @salvameoficial vuelve a hacer historia con los colaboradores acampando en el #SálvameMediaFest 😱 https://t.co/nhlHTDqdBq — Telecinco (@telecincoes) July 13, 2022

También hemos podido saber que en esta gala participaran muchos trabajadores del grupo Mediaset, «Habrá compañeros de limpieza, de redacción, de producción, de realización y técnicos de sonido porque ellos son quienes hacen que cada día disfrutemos del entretenimiento en nuestras casas» reconocía una voz en off en el anuncio promocional del festival. Los trabajadores, además, estarán apadrinados por un colaborador que se encargará de echarle una mano para preparar su actuación.

No hay que perder de vista el objetivo final del Sálvame Mediaset, y este no es ni más ni menos que dilucidar quien se lleva el título de campeón disputado actualmente entre Kiko Hernández y Carmen Alcayde. La periodista valenciana se llevó el primer envite y en esta ocasión contará con la colaboración sobre el escenario de Barei. Kiko Hernández sin embargo, no se resignó y consiguió llevarse el segundo concierto, tendrá la ayuda de Los Diablos esta noche para llevarse el gato al agua.

También contaremos con las actuaciones de Ion Aramendi y David Cantero. Por lo tanto, estamos ante una noche donde la música y el buen rollo están asegurados, por lo que no te lo puedes perder. Esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.