‘Sálvame’: María Patiño, emocionada tras las palabras de Carmen Borrego sobre la situación con su hijo

El pasado jueves, Sálvame emitió unas imágenes que afectaban, directamente, a Carmen Borrego. En ellas, se podía ver a su nuera acudiendo al hospital junto a su madre. Recordemos que la joven se encuentra en la recta final de su embarazo. Lejos de que todo quede ahí, el sobrino de Terelu Campos estaba acompañando a madre e hija en esta cita tan importante.

Una vez emitido el vídeo, Carmen Borrego se mostró verdaderamente dolida. Y siendo honestos, no es para menos. “Lo único que voy a decir es que todos sabéis el dolor que me produce este tema”, comenzó diciendo la colaboradora de Sálvame. Acto seguido, añadió: “Por bien de todos no voy a hablar de este tema. Tengo un compromiso con mi hijo y no me lo voy a saltar”.

En ese momento, María Patiño aprovechó la oportunidad para preguntarse si el hijo de Carmen Borrego también había adquirido algún compromiso con ella, después de todo. La hija de María Teresa Campos quiso mantenerse en su línea. Motivo por el cual la presentadora quiso formular esta pregunta: “¿Hasta cuándo vas a pagar la penitencia?”.

María Patiño se rompe al hablar de la situación que Carmen Borrego atraviesa con su hijo: ella también llora y tiene que salir «a tomar el aire» #yoveosálvame https://t.co/QvGrRG6WAi — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 23, 2023

Tras mucha insistencia por parte de sus compañeros, Carmen Borrego solamente quiso decir lo siguiente: “El día que nazca mi nieto, yo iré donde nazca mi nieto”. El plató de Sálvame se volcó con la colaboradora, al ser conscientes de la complicada situación que está atravesando, en estos momentos, con su hijo.

De hecho, María Patiño no pudo evitar emocionarse: “Ella, que nunca dice nada malo de ellos. Yo les puedo jurar que detrás de cámaras mantiene el mismo discurso. Lo hijo”. Unas palabras que provocaron que Carmen Borrego terminase entre lágrimas: “Yo he pasado muchas cosas en mi vida, pero esta es la peor. Sin dudarlo, es la peor”.

Aun así, la hija de María Teresa Campos quiso volver a incidir en un asunto: “Pero insisto, que por mi bien, yo voy a estar callada”. Acto seguido, pidió permiso para abandonar el plató para “tomar el aire”, ya que lo necesitaba. Antes de hacerlo, Adela González le dio un fuerte abrazo mientras que el público del programa le daba un fuerte aplauso.