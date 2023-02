María Patiño estalla, como nunca, contra Jesulín de Ubrique: “Me creí sus lágrimas”

La tensión entre Alicia Senovilla y Belén Esteban continúa tras varios años sin tener contacto la una con la otra. Hace unas semanas, la periodista cargaba contra la colaboradora de Sálvame, afirmando que gracias a ella había triunfado en el mundo televisivo y que le debería estar muy agradecida. Esta pelea fue comentada de nuevo el pasado lunes 27 de febrero durante el programa, dónde María Patiño aseguraba haberse sentido engañada por Jesulín de Ubrique.

Belén Esteban al escuchar estas palabras, le contestaba de manera muy seria, explicando que ella no tenía que dar las gracias a nadie. Ahora, ha sido Kiko Matamoros quién volvía a sacar el tema, echándole en cara a María Patiño el no haber creído ni apoyado a Belén Esteban en el pasado.

Belén Esteban no entiende por qué Alicia Senovilla habla de ella si su relación es “inexistente” desde hace dos décadas 💣#yoveosálvame https://t.co/9i0Kn5yLfP — Telecinco (@telecincoes) February 20, 2023



«Lo dije el otro día: fui muy crítica con ella, hasta que me decepcionó la persona que me engañó», aclaraba la acusada: «Me engañó Jesulín de Ubrique. Bajó de su casa un día llorando y yo me creí sus lágrimas. Con el paso de los años, las únicas lágrimas que me he creído han sido las de mi amiga Belén», le contestaba a Kiko Matamoros.

Este le pedía por favor que no le gritase, pues el lo único que había hecho era repetir lo que ella había dicho durante tantos años. Finalmente Belén Esteban y María Patiño se daban las gracias mutuamente y acaban dándose un abrazo mientras sonaba la canción No dejes de soñar del cantante Manuel Carrasco.