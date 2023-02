Kiko Matamoros, contundente con Bárbara Rey: «Si es mentira lo que yo he contado aquí, desmiéntelo»

Bárbara Rey ha vuelto a los platós tras el estreno de su serie de ATRESplayer Premium y, entre otras cosas, concedió una entrevista a Viajando con Chester. En Sálvame han comentado algunas de las declaraciones más relevantes y Kiko Matamoros ha desvelado algunos detalles más de su pasado.

La vedette trabajó como presentadora de un programa de cocina en Canal 9, uno de los diales de la televisión autonómica valenciana. El colaborador ha denunciado un supuesto trato de favor por parte de la cadena ya que su dinero no se correspondería con el trabajo realizado. “Podía tener como mucho 15.000 espectadores, y ella habría ganado como 4 millones”, ha revelado.

Kiko Matamoros insinuaba que el dinero que ganó Barbara Rey no se correspondía con el trabajo que realizaba#yoveosálvamehttps://t.co/Ko0nQa3V31 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 15, 2023

Estas declaraciones parece que no sentaron demasiado bien a la actriz. Chelo García-Cortés se encontraba también en plató y, un rato después, informó que había hablado con Bárbara Rey durante una de las emisiones de publicidad. “Me acaba de decir ahora que estaba muy tranquila en esa entrevista”, transmitió sobre su aparición en el programa Viajando con Chester.

“Está molesta por lo que está diciendo Kiko, y me ha dicho que Mar Flores ganaba muchísimo más”, se quiso defender la vedette a través de su amiga. Además, ha querido saber si el colaborador tenía algo en concreto contra ella. Matamoros se ha dirigido entonces directamente a ella mirando a cámara: “No solo no tengo ningún interés en perjudicarte, sino que he empezado el programa alabándote”. “Si es mentira lo que yo he contado, desmiénteselo a Chelo o a mí”, ha añadido el tertuliano.

“Lo importante son tus encuentros con el rey, tus silencios hasta donde fueron y por qué, cómo utilizaste las grabaciones para lucrarte…”, ha resaltado Kiko Matamoros sobre la importancia de conocer esa información. Además, ha revelado la cifra contrastada de lo que recibió Bárbara Rey de dinero del Estado y que fue un millón y medio de euros al año durante cuatro años.