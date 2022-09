‘Sálvame’ | Mari Carmen, hermana de Ortega Cano, estalla: «De mi familia no se ríe nadie»

El pasado miércoles, Sálvame comenzó de una manera demasiado peculiar. Jorge Javier Vázquez se encontraba en un coche de producción y, en ningún momento, quisieron desvelar hacia dónde se dirigía. Una vez llegó al punto en cuestión, confirmaron lo que muchos sospechaban.

Y es que el presentador de Telecinco se había presentado en la casa de Conchi Ortega, hermana de Ortega Cano. El objetivo de Jorge Javier Vázquez era claro: sonsacarle algún tipo de información sobre el que fuera marido de Rocío Jurado. Lo que no esperaba era terminar discutiendo con Mari Carmen, la otra hermana del diestro.

Debemos tener en cuenta que el equipo del programa de Telecinco se presentó en la casa de Conchi Ortega sin previo aviso. Ella en todo momento se mostró realmente preocupada por lo que pudiera pensar su familia. Aun así, aprovechó la ocasión para defender a su hermano pero sin entrar en ningún tipo de polémica.

La hermana de Ortega Cano pide a Jorge Javier Vázquez que no ataquen al diestro #yoveosálvame

Nada más salir de la casa, Jorge Javier Vázquez se dispuso a hablar por teléfono con Mari Carmen. Ésta, evidentemente, no tuvo ningún tipo de reparo a la hora de mostrarse de lo más contundente con el presentador de Telecinco: “Me parece muy feo lo que le habéis hecho a mi hermana. La sangre no os corre por las venas”.

Visiblemente molesta por lo que acababa de ocurrir, Mari Carmen quiso ir mucho más allá: “Con cómo habéis puesto a mi hermano todas las semanas… ¡No voy a hablar nada! Lo de hoy me ha parecido tremendo, lo que le ha hecho Sergi”, refiriéndose al reportero de Sálvame, que también se encontraba en ese domicilio.

Lejos de únicamente criticar a Sálvame, Mari Carmen ha sido clara con su hermana: “A mi casa no viene ninguna cámara (…) Me parece increíble que a alguien que se ríe de mi hermano, le des un abrazo. De mi familia no se ríe nadie”. Por si fuera poco, recordó que el programa “está machacando todos los días a mi hermano, y todos estamos yendo al psicólogo”. Acto seguido, Mari Carmen cortó la llamada sin dar posibilidad a Jorge Javier Vázquez de responder.