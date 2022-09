Kiko Jiménez responde a Ortega Cano en ‘Sálvame’: “Me callo muchas cosas”

El pasado fin de semana, Ortega Cano volvió a intervenir en el programa Ya es verano. Entre otras cuestiones, dejó claro que iba a ir hasta el final contra Kiko Jiménez: “Aunque tenga que empeñar todo, pero este tío va a ir a la cárcel”. Tras estas contundentes declaraciones, el andaluz no tardó en responder en Sálvame: “Para mí, hizo el ridículo”.

Todo comenzó cuando el ex novio de Gloria Camila tomó la firme decisión de mandar un mensaje a Ana María Aldón. Éste no dio a conocer su contenido, aunque sí desveló que se trataba de una situación que él vivió en primera persona, cuando todavía estaba saliendo con la hija del diestro.

Paloma García-Pelayo arrojó un poco de luz sobre el asunto. Así pues, aseguraba que Kiko Jiménez se refería a una charla en casa de Ortega Cano, en la que participaron Carmen Ortega, el hijo de ésta, Kiko Jiménez, Gloria Camila y el exmarido de Rocío Jurado. En ese momento se habló de una cuestión que implicaba a Ana María Aldón y su, por aquel entonces, reciente maternidad.

Kiko Jiménez responde a Ortega Cano: “Yo no miento” https://t.co/kkBi0mMrU2 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 19, 2022

“Lo importante es que Ortega Cano estaba presente y era partícipe de la misma. Me llama la atención porque es el padre de la criatura”, aseguró Paloma García-Pelayo. Tras la polémica surgida, el diestro estalló en Ya es verano: “Les pido que me dejen vivir tranquilo lo que me quede de tiempo”.

En Sálvame, Kiko Jiménez se mostró contundente: “Yo no miento. Lo que digo es la Biblia, y muchas cosas que me callo”. Con las declaraciones que hizo, Kiko Jiménez cree que Ortega Cano “intentó correr una cortina de humo para que se hable de según qué temas, pero está quedando muy mal”.

Aprovechando la oportunidad, Jorge Javier Vázquez quiso compartir una reflexión con sus compañeros de Sálvame: “Dice Ortega que le dejen vivir en paz… Es que Ortega sabe que no puede ya vivir en paz el resto de sus días. Y esto es así porque, dentro de lo malo, tiene conciencia y le impide ser feliz, porque sabe lo que ha pasado”.