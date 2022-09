Kiko Jiménez hace pública su llamada con Gloria Camila: “Sabes que soy muy bipolar”

Kiko Jiménez ha vuelto a estallar contra Gloria Camila. El andaluz ha dejado en evidencia a su ex pareja, después de que la hija de José Ortega Cano hablase sobre él durante los primeros días en la granja de Pesadilla en el Paraíso.

«Yo no podía vivir sin Kiko, era por y para Kiko. Lo que no entendía es alguien con quien has compartido años de tu vida, le has entregado lo mejor, pueda compartir lo que le has contado en confianza, o exagerar o mentir, por dinero», fueron las duras declaraciones que realizó Gloria sobre el andaluz hace tan solo unos días.

Kiko Jiménez ha respondido en Sálvame a estas declaraciones: «¿Sin escrúpulos ni sentimientos? Se le olvidó en esa conversación recordar que ella me fue infiel y me engañó a mí. No voy a hacerle el concurso vendiéndote de víctima para dar pena», Y ha hecho pública la conversación telefónica que mantuvo con Gloria a principios del 2022.

Kiko Jiménez llama mentirosa a la hija de Ortega Cano y muestra una llamada de su ex como prueba #yoveosálvame

https://t.co/Jn76ci43vT — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 13, 2022

«Te llamo porque me ha pasado una cosa de lo de la suplantación de identidad. Entonces me habían comentado que Sofía también subió algo, de que también le había pasado algo de eso a su madre o a no sé quien. Era para saber si es que le ha suplantado… Muy fuerte. Entonces digo: «bueno, voy a llamarle a ver si sabe algo de esto mismo’», se puede escuchar a Gloria Camila en la llamada que Kiko Jiménez ha hecho pública.

«¿Y para eso me has llamado? Es que yo me he quedado alucinando. Cuando he visto tu WhatsApp digo, madre mía…», le respondió Kiko la llamada. «Yo es que ya sabes que soy muy bipolar en ese sentido. En plan, lo mismo te odio durante un año que luego pues al año siguiente digo: «Bueno, sus motivos tendría y ya está’», se termina escuchando a Gloria Camila en la llamada.