Gloria Camila, entre lágrimas al hablar de Kiko Jiménez en ‘Pesadilla en el paraíso’

El pasado jueves 8 de septiembre se estrenó Pesadilla en el paraíso, el nuevo reality de Mediaset. Entre los concursantes se encuentra Gloria Camila. La hija de Ortega Cano no ha dudado un solo segundo en sincerarse como nunca ante sus compañeros. Algo que ha provocado, incluso, que se emocionase.

Entre otras cuestiones, Gloria Camila ha querido hablar de Kiko Jiménez. Recordemos que el andaluz fue su pareja durante varios años pero, a pesar de todo, la cosa no acabó en buenos términos. Todo comenzó cuando Xavier Font, también concursante de Pesadilla en el paraíso, confesó a su compañera que Kiko le dijo que “era muy maja” y que, a pesar de todo, “tenía buen fondo”.

Algo que, como era de esperar, ha llamado poderosamente la atención de la hija de Rocío Jurado. “¿Perdón? ¿Después de todo lo que ha dicho y hecho va a decir que tengo buen fondo?”, cuestionó la concursante de Pesadilla en el paraíso. Lejos de que todo quede ahí, la joven aprovechó la oportunidad para explicarse al respecto.

Gloria Camila rompe a llorar hablando de Kiko Jiménez: «Hay personas sin escrúpulos y sin sentimientos» 🌾 #PesadillaDebate https://t.co/pSkXZZtk2R — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 11, 2022

“Yo no podía vivir sin Kiko. Era por y para Kiko. Tenía mucha dependencia emocional”, comenzó diciendo Gloria Camila a sus compañeros. “Ahora mírame, aquí sola en un concurso. Echo de menos a mi novio, pero como que sé avanzar en la vida”, reconoció. Por si fuera poco, quiso dar muchos más detalles.

“Ahora estoy en psicólogos y también he dejado de ver la tele. Hay programas que no veo. Ojos que no ven, corazón que no siente”, aseguró. Y respecto a Kiko Jiménez, añadió: “Si no hablaba de mí, hablaba de mi familia. Yo me quería morir. Estaba todos los días en mi casa temblando y llorando. Me quedé en 46 kilos”.

Al recordar su pasado, Gloria Camila no pudo evitar romper a llorar: “Lo que no entendía es cómo alguien con quien has compartido años de tu vida, le has entregado lo mejor, pueda compartir lo que le he contado en confianza, o exagerar o mentir, por dinero”. Además, sentenció de la siguiente manera: “No sé cómo hay gente sin escrúpulos, sin sensibilidad y sin sentimientos”.