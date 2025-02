Taylor Swift y Travis Kelce se han consagrado como una de las parejas más consolidadas del panorama mediático. Ambas estrellas han demostrado que, a pesar de sus complicadas agendas, están dispuestos a hacer todo lo que puedan por luchar por su relación. Una situación que, sin lugar a duda, tiene a los fans completamente encantados. De hecho, no han sido pocas las veces que el deportista ha acudido a los conciertos de la estadounidense con el objetivo de apoyarla fielmente. Un gesto que ha sido recíproco, pues la cantante ha hecho lo propio con algunos partidos de él y su equipo.

Sin embargo, y a pesar de que todo esté marchando estupendamente, son conscientes de que son celebridades internacionales. Una etiqueta que no se pueden quitar ni en su tiempo libre. Por ello, y con el deseo de preservar su intimidad, han puesto en práctica algunos trucos en sus citas. Una serie de reglas que han sido reveladas por una fuente muy cercana a la pareja, a un conocido medio de comunicación. Una información con la que no han dejado indiferente a nadie.

«La seguridad de Taylor llama a los restaurantes de antemano para solicitar una habitación privada para la pareja. Posteriormente, solicitan a los trabajadores que los atienden que se abstengan de interactuar con ellos o pedirles fotos para no llamar la atención», revela The US Sun. Pero, eso no ha sido todo.

El mismo medio ha informado que Travis Kelce, antes de comenzar su historia de amor con la intérprete de Style, siempre era muy cercano con el personal de los locales a los que acudía. «Travis socializaba más con el personal y los clientes de los restaurantes», explican. Unas palabras con las que dejan claro que esto ha cambiado considerablemente.

Asimismo, cabe señalar que esta información ha salido a la luz poco tiempo después de que se revelase que Taylor Swift ha decidido darle espacio a su novio. Al parecer, tras la victoria de los Chiefs sobre los Texans en la ronda divisional el pasado fin de semana, el deportista se encuentra muy centrado en su carrera profesional.

Travis Kelce se enfrentará a partidos muy importantes

Consciente de lo relevante que es la Super Bowl para Travis Kelce, Taylor Swift habría decidido volver a Nueva York para que él tuviera el tiempo y espacio necesario. Unos días donde ella estaría enfocada al 100% en sus proyectos profesionales y, como no podría ser de otra manera, en la composición de los temas que marcarán su nueva era artística.

Pues, tras el final del The Eras Tour, la cantante ha optado por tomarse un más que merecido descanso. Por otro lado, cabe señalar que su distanciamiento con el deportista no será muy prolongado. Según ha informado el Daily Mail, la cantante viajará hasta Missouri este próximo fin de semana para apoyar a su chico en el Juego de Campeonato de la AFC.