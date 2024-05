RVFV confiesa en ‘La Resistencia’ la cantidad de dinero que tiene en el banco

La Resistencia ha cambiado radicalmente de invitado este martes después de Clara Galle y su compañera de serie Nicole Wallace, siendo el cantante Rvfv el que se ha sentado en el sofá. El almeriense ha hablado del dinero que tiene en el banco y ha contado algunas anécdotas que han dejado sin palabras a Broncano.

El artista ha recibido el disco de oro conseguido recientemente y el de platino, que se dejó en el plató hace cuantro años, en una anterior visita. La entrevista ha llegado días antes de que salga El tiburón, su nuevo disco, que estará disponible el próximo 31 de mayo.

Además, contará con una colaboración con David Bisbal dedicada al equipo de fútbol de su Almería natal que se titulará Rueda. Pero no será el único artista invitado, ya que contará también con Lola Indigo, Omar Montes, Morad o Fuego, entre otros muchos.

Broncano ha bromeado con la posibillidad de que alguien de la familia real fuese su fan, momento en el que el invitado de La Resistencia ha contado una anécdota que ha levantado revuelo. «Una vez estuvimos en un concierto Omar (Montes) y yo y estaba la princesa» (…) «No sé si era la princesa Leonor, no lo tengo muy claro», ha dicho el cantante.

Más adelante demostró no tener ni idea de con quién había estado, ya que ha explicado que grabaron un vídeo para TikTok y que Omar lo subió, siendo en realidad Victoria Federica con la que estuvo. Aquel vídeo se convirtió en muy comentado en su momento, pero nada tenía que ver con la princesa Leonor. Broncano tampoco ha sabido de quién hablaba, por lo que ha continuado con la broma como si su invitado hubiera podido estar con la futura reina, algo que no pasó. Pese a todo, el de Almería explicó que iba borracho, pero cree que no era Victoria Federica.

Victoria Federica no se perdió el lanzamiento del último single de Omar Montes. Fuente: @omarmontesSr pic.twitter.com/UvfuSy91KR — Espectáculos España (@EsEspectaculos) June 24, 2022

El invitado de La Resistencia ha tenido que enfrentarse a las preguntas clásicas del programa, siendo la del dinero en el banco una de las más esperadas de la noche. «Estamos bien…no nos falta de nada. No hay que hablar de dinero, lo importante en la vida es la felicidad», ha tratado de librarse de dar más datos, pero al final ha contado algún detalle. «Con dinero o sin dinero… tendré un par kilos o por ahí», una forma de decir que tiene unos dos millones de euros en su cuenta.

Su petición al ministro Óscar Puente desde La Resistencia

El cantante ha explicado que ha ido a Madrid, donde se graba La Resistencia, en coche debido a que no hay un tren rápido, momento en el que ha aprovechado para lanzar un mensaje a Óscar Puente, ministro de Transportes.

«¿Quiénes se encargan de poner el AVE en Almería?, que Murcia y Granada ya tienen. Que se den un poco de prisa hombre. Óscar, enróllate un poco hombre. Nuestro tren está muy anticuado. Tenemos que modernizarnos y necesitamos un AVE en Almería, ir a la velocidad de la luz. Te necesitamos, Óscar», ha dicho mirando a cámara.