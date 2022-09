Ruth Lorenzo confiesa en ‘MasterChef Celebrity’ que padeció anorexia y bulimia

El pasado lunes 12 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de la primera entrega de la séptima edición de MasterChef Celebrity. Por lo tanto, pudimos conocer a los nuevos concursantes de esta edición. Una de las que más sorprendió, por su talento en cocinas y por la historia que confesó, fue Ruth Lorenzo.

La murciana, aunque se enfrentó a la prueba de eliminación de la que salió mal parado Emmanuel Esparza, sí que mencionó varios y complicados episodios de su vida. Todo comenzó cuando Ruth Lorenzo confesó que sus mayores amores platónicos eran Henry Cavill y Jordi Cruz, jurado de MasterChef Celebrity.

A su vez, la cantante tiró de seriedad para dar a conocer algunos detalles complicados de su vida. Y es que, durante muchísimos años, sufrió tanto anorexia como bulimia. Se trata de dos de los trastornos de la alimentación más conocidos y que, por desgracia y a día de hoy, siguen siendo comunes.

Ruth Lorenzo superó la anorexia y la bulimia con "mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor de tu familia y mucha terapia" #MCCelebrity

Jordi Cruz, en la primera prueba de esta edición de MasterChef Celebrity, quiso acercarse a la cocina de Ruth Lorenzo. De esta manera, el chef catalán le hizo la siguiente pregunta: “¿Qué relación tienes tú con la comida?”. La representante de España en Eurovisión 2014 quiso tirar de esa sinceridad que le caracteriza:

“Ahora es muy buena, pero hace unos años tuve anorexia y bulimia. Desde los 9 o 10 años, muy jovencita, y hasta los 30 y poco”, confesó al chef, que se quedó visiblemente impactado. Es por eso que la cantante de 39 años siguió explicándose: “Esto se soluciona con mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor de tu familia y mucha terapia”.

Debemos tener en cuenta que no es la primera vez que Ruth Lorenzo menciona este tema en televisión. Lo hizo en el pasado, concretamente en septiembre de 2020, en una entrega de Samanta y la vida de. La intérprete de Dancing in the rain habló sobre estos problemas de salud, la separación de sus padres y cómo tuvo que dejar atrás su hogar para luchar por sus sueños.