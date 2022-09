‘MasterChef Celebrity’: ¿Quién ha sido el concursante expulsado ayer?

La 1 de Televisión Española emitió este lunes el estreno de la nueva edición de MasterChef Celebrity. El talent culinario volvió a convertirse en lo más visto de la noche, en una entrega en la que los aspirantes conocieron en primera persona la mano dura de los jueces, y donde uno de ellos tuvo que abandonar las cocinas al final de la noche.

15 nuevos concursantes se enfrentan a esta nueva temporada de MasterChef Celebrity. Y aunque algunos de ellos pensaban que no podía ser tan duro, durante la primera entrega ya se dieron de bruces con la realidad, enfrentándose a unas pruebas donde conocieron la exigencia del concurso.

Aunque todos ellos se dejaron la piel, tras la prueba de eliminación los jueces decidieron que Emmanuel debía convertirse en el primer expulsado de la edición. Una edición que el actor asumió con tristeza, pues le habría gustado que su camino en las cocinas del programa fuera más largo.

Hoy despedimos a @Emmanuelesparza como el primer expulsado de #MCCelebrity 7. Gracias por mostrarnos tu talento, trabajo y entrega https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/rwipJfrNxl — MasterChef (@MasterChef_es) September 12, 2022

«Me he dejado el alma. No he visto un nivel de presión tan bestia. Quedarte en la línea… Es lo que hay. Agradezco al programa, a los compañeros que son una pasada, a muchos de ellos les admiraba antes de conocerles. Compartir esto con ellos ha sido muy especial. Les toca ponerse las pilas, tienen que estar más preparados de lo que estaba yo. Me ha tocado cocinar un plato complejo. Os deseo lo mejor, nos vemos por ahí», expresó el concursante antes de abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity.

Pepe Rodríguez agradeció al concursante su implicación y quiso preguntarle por su favorito para ganar el concurso. No obstante, el actor prefirió no mojarse, asegurando que aún queda mucho camino por recorrer: «Es muy complicado porque estoy viendo gente que saber cocinar. No puedo decir un nombre. Mi experiencia ha sido corta pero intensa», señaló antes de colgar el delantal.