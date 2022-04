Rozalén sorprende con el lanzamiento de ‘Yo no renuncio’, un tema sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres. La cantante busca con este sencillo concienciar sobre la importancia del bienestar físico y mental.

Recientemente, la albaceteña venía avisando sobre nueva música y esa promesa ya ha sido cumplida. Después de un año, la intérprete publica una canción que habla sobre el autocuidado, especialmente de madres y mujeres. La cantautora ha ido reuniendo testimonios, los cuales le han permitido dar vida a una letra llena de sentimiento.

A través de redes sociales, Rozalén anunció la salida del single. «‘Yo no renuncio’. Así se llama la canción que he compuesto para el proyecto ‘Canciones para los que no quieren escuchar’, para todas las mujeres que no quieren renunciar, que rompen los estereotipos, a las que se sienten imperfectas», comenta la cantante sobre el sencillo.

“Es un canto a la libertad y al autocuidado. Ojalá os guste y os sirva. Qué proceso tan bonito y enriquecedor he vivido al crearla”, finaliza la artista. Bajo el lema ‘Menos renuncia, más música’, este tema formará parte de un minidocumental formato entrevista entre la albaceteña y Laura Baena, principal impulsora de ‘Malas Madres’.

Este proyecto habla sobre la actual situación y roles tienen las mujeres en la sociedad. Además, también explican cómo afecta este problema al estado físico y emocional de ellas. «Suelen ser las mujeres quienes tienen que renunciar a sus sueños, a sus vidas, por todas las dificultades: Conciliación, brecha salarial, techo de cristal…», asegura Rozalén.

La artista ve muy necesario que todo el mundo se implique en esta lucha para que estas situaciones se no se produzcan más. La cantante siempre se ha mostrado muy preocupada por este tema, es por ello, que da voz hacia aquellas personas que no son escuchadas.