Rozalén ha vuelto a la carretera. Después de dos meses de parón, tras la pérdida de su padre, la artista manchega y su banda han vuelto a los escenarios por todo lo alto. La ciudad de San Sebastián fue testigo del regreso de la artista a los escenarios, donde una vez más hizo gala de su indudable talento, así como de su fortaleza y valentía.

«En estos dos meses sin girar con el equipo me han pasado muchas cosas que han cambiado algo fuerte dentro de mi… Sé que mañana sentiré todo de otra manera. Estoy ansiosa y con muchas ganas. También tengo aún mucho pendiente que contaros de todos los viajes de este mes. Pasaré a limpio lo escrito… No me olvido. Quiero nuevamente daros las gracias por todo el apoyo que me dais, daros la bienvenida a quienes habéis descubierto recientemente nuestra música. Vida intensa. Vida hermosa. Mucho amor para vuestras almas», escribía la artista en sus redes sociales un día antes del concierto.

A pesar de los nervios, Rozalén brilló como solo ella sabe hacerlo sobre el escenario. El público de Donosti la arropó enormemente, siendo uno de los conciertos más especiales de su vida, como ella misma explicó a través de su cuenta de Instagram tras finalizar el concierto.

«Volvimos a los escenarios. Y de qué manera!!!!!! Con todo lo pasado en estos dos meses tenía miedo de no estar a la altura… Y anoche viví uno de los conciertos más sinceros y emocionantes de mi vida.. Habéis logrado que por fin se me abriera el pecho. Pasó de todo. Guiño cariñoso a @zeamaysrock incluido. Eskerrik Asko Donosti!!!!!!!», escribió en sus redes, agradeciendo a sus fans el cariño incondicional que le muestran siempre.

Y añadió: «Lo mejor de todo es que sé que si no lo hubiera logrado, también hubierais estado ahí sujetándome. Tengo el público más bonito, sensible y variado del mundo! Para muestra un botón. Maite zaitut Euskal Herria!. #ElÁrbolYElBosque», escribió la artista tras el concierto.