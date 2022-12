Rosalía, a punto de sacar a la luz el esperado remix de ‘Despechá’

Rosalía tenía preparada una última sorpresa antes de que se terminase el año. La artista catalana ha vivido un 2022 inmejorable a nivel profesional, y por ello, ha querido hacer un regalo a sus fans. A través de sus redes sociales, ha anunciado que este viernes verá la luz el remix de Despechá.

Ha sido este miércoles cuando la artista catalana ha anunciado el lanzamiento de Despechá Remix, una de las canciones más escuchadas a lo largo del pasado verano. Un tema que además, presentó en el primer concierto de la gira Motomami World Tour y que incluyó en la versión deluxe de su disco.

Presentada en directo por primera vez el 6 de julio en Almería y lanzada en las plataformas digitales el 28 de julio, Despechá no tardó en convertirse en el gran hit de la nueva gira de Rosalía, y una de las canciones más escuchadas de los últimos meses a nivel internacional.

La nueva versión de la canción de Rosalía verá la luz este viernes 16 de diciembre y lo hará con sorpresa incluida, pues la catalana ha desvelado que en este remix ha colaborado con otro artista. «¿Con quién crees que es?», escribió en su mensaje de Twitter que acumula más de 8000 comentarios.

Cabe recordar que a pesar de que Despechá se presentó en verano, fue en febrero de este año cuando comenzó a sonar en el estudio, algo que desveló Rauw Alejandro: «Llevo escuchando este tema desde febrero», escribió el arista puertorriqueño en su cuenta de Instagram el pasado mes de julio.

Tras su lanzamiento en las plataformas digitales, Rosalía incluyó Despechá en el disco MOTOMAMI DELUXE, que vio la luz el pasado 9 de septiembre y que incluye un total de siete canciones y un corte de audio que no están disponibles en el disco original.

1 still can believe it❤️ thanks @RollingStone 2 Brussels wwwwwoow la energia🙏 3 me encanta cuando la gente escribe sobre un coche o un piano así 4 yo i pikachu🙃 pic.twitter.com/75Yql8Egsb

— R O S A L Í A (@rosalia) December 13, 2022