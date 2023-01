Los Rolling Stones anuncian que están preparando nueva música para este 2023

Los Rolling Stones están de vuelta. El legendario grupo de rock está preparando nueva música, que verá la luz a lo largo de este 2023. Una noticia que ha sido compartida por guitarrista Keith Richards a través de sus redes sociales.

El tiempo pasa y los integrantes de los Rolling Stones no tienen planes de parar, al menos por ahora. Tras décadas de innumerables éxitos, los artistas continúan creando nuevas canciones y ya se encuentran de nuevo en el estudio preparados para lanzar nueva música.

Fue el pasado 11 de enero, cuando el guitarrista del grupo, Keith Richards, sorprendió a sus seguidores con la noticia del lanzamiento de nueva música para inaugurar el 2023. Una noticia que cómo era de esperar, ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales.

“Hola chicos, aquí estamos de nuevo”, dice en músico en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram. “Les deseamos a todos un Feliz Año Nuevo atrasado y hay nueva música en camino y espero que podamos verlos. Crucemos los dedos”, concluye.

La noticia del lanzamiento de nueva música, confirma las especulaciones que incluso ellos mismos habían iniciado durante su gira mundial SIXTY, con la que a lo largo del año pasado celebraron sus 60 años de trayectoria de la icónica banda de rock.

Por otro lado, los fans de los Rolling Stones continúan esperando nuevos detalles del material del especial GRRR Live!, un álbum en vivo que revive el espectáculo que tuvo lugar en diciembre del año 2012 en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Un show que fue grabado y editado, y el próximo mes de febrero se editará para Blu-Ray.

Rock’n’roll is good for the soul! 🙌 pic.twitter.com/4fvJKPd34M

— The Rolling Stones (@RollingStones) January 8, 2023