The Rolling Stones: los detalles de su esperado concierto virtual

The Rolling Stones tiene en marcha un proyecto muy especial. El histórico grupo realizará un concierto virtual en febrero de 2023, con el que celebrarán la edición GRRR Live, una grabación de una gira que tuvo lugar hace una década y que fue todo un éxito.

Aunque fue un concierto que tuvo lugar hace tiempo, no ha estado disponible desde que se transmitió originalmente. De esta forma, en el concierto los integrantes de la banda Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood aparecerán junto al batería de la banda, Charlie Watts, que falleció el año pasado 2021.

Por otro lado, se trata de un concierto que se grabó durante la gira mundial que hizo el grupo con motivo del 50 aniversario de la formación de The Rolling Stones. De esta forma, en el concierto hay apariciones especiales de artistas de la talla de Bruce Springsteen, The Black Keys, Lady Gaga, Mick Taylor, Gary Clark Jr y John Mayer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Rolling Stones (@therollingstones)

Este concierto se emitirá el próximo mes de febrero online, a través de la página web RollingStonesNewark.com. Un concierto muy esperado por todos sus fans, que les transportará a uno de los shows más emblemáticos de la banda.

Por otro lado, en este concierto los seguidores del grupo podrán disfrutar algunos de los mayores éxitos de la banda, entre ellos, los siguientes temas: It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter, Sympathy For The Devil y como no podía ser de otra forma: (I Can’t Get No) Satisfaction.

Además, los fans de The Rolling Stones de todo el mundo podrán interactuar entre ellos durante el concierto, al tener la oportunidad de subir fotos, verse en la pantalla y ser vistos por otros fans de cualquier parte del planeta. Un concierto para el que las entradas ya están a la venta. ¿Te lo vas a perder?.